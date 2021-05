Araxá e microrregião cobram de Uberaba vagas para pacientes graves do SUS

O prefeito de Araxá, Robson Magela, recebeu em seu gabinete a prefeita de Uberaba e os prefeitos da microrregião (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Prefeitos e secretários de Saúde de Araxá e de municípios de sua microrregião (exceto, Pedrinopolis) se reuniram nessa quarta-feira (5/5) com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo.

No documento, os municípios apresentam uma proposta para que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), situado em Uberaba, única referência dentro da Macrorregião do Triângulo Sul, admita preferencialmente os pacientes de alta complexidade.

“O programa de regulação assistencial agiliza a troca de informações entre as unidades administrativas e executoras dos serviços de saúde do Estado. Mas a demora na transferência, inclusive aqueles inseridos como prioridade (vaga zero), pode gerar consequências graves no quadro clínico do paciente em algumas situações”, considerou, em nota, da prefeitura de Araxá.



Segundo a secretária de Saúde de Araxá, Lorena de Pinho, até que a cidade consiga os credenciamentos necessários para atendimento de alta complexidade, é preciso que Uberaba, como cidade polo na macrorregião, disponibilize vagas quando solicitada.



“Nós estamos adequando nossas sub-especificidades para dar mais resolutividade nessas questões. A pedido do prefeito Robson, vamos estruturar e credenciar tudo que for possível para ficarmos menos reféns de Uberaba – a cidade polo recebe recursos públicos para realizar esses atendimentos, por isso, nossa reivindicação”, destaca a secretária de Saúde de Araxá.



Medidas a serem tomadas

De acordo com a prefeita de Uberaba, será solicitado ao estado a capacitação de profissionais de saúde intensivistas para ampliação do atendimento, entre diversas outras ações para resolver o problema.



“Quero dizer que estamos sempre aqui abertos para todos os outros prefeitos; queremos trabalhar juntos. Uberaba atuou na outra gestão em guerra com os municípios da macrorregião, totalmente improdutivo, não fazia o papel de cidade polo. Agora, temos essa consciência e vamos ajudar. Acolhemos até mesmo pacientes de fora da nossa macrorregião nesta pandemia, porque somos todos irmãos e estamos aqui para o que precisarem”, declarou Elisa.



O prefeito de Araxá, Robson Magela, ressalta que é preciso encontrar uma solução o mais rápido possível para essa situação.

“Araxá busca viabilizar o maior número possível de atendimentos e tratamentos de média e alta complexidade. Mas, infelizmente, o atual cenário da pandemia e a falta de visão das administrações anteriores tornou esse processo um pouco mais demorado”, destacou.