COVID-19: Uberaba arrecadou 7% das multas por desobediência às regras

Até o momento, segundo informações da Secretaria de Fazenda de Uberaba , de cerca de R$ 1,7 milhão em multas aplicadas por descumprimentos do decreto municipal de enfrentamento à COVID-19, o município arrecadou em torno de R$ 120 mil.

Em Uberaba, eventos sociais e festas clandestinas estão entre os descumprimentos do decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 mais comuns

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba sobre quais foram os valores em multas aplicadas e arrecadadas relacionadas às festas clandestinas, entre outros valores de outros tipos de multas.



A resposta foi enviada em nota com a afirmação de que “o sistema da prefeitura não informa de forma detalhada o valor das multas aplicadas por tipo de desobediências”, como, por exemplo: não uso de máscara, infração em estabelecimento comercial, evento social, festa clandestina, entre outros.

“O Departamento de Posturas ainda não terminou o levantamento sobre os tipos de multas em desobediência ao decreto. Mandaremos assim que nos enviarem. O que podemos informar é a quantidade de multas por tipo. Ressaltando que a quantidade de multas aplicadas não representa a quantidade de multas arrecadadas, pois cabe recurso”, diz nota enviada no final da tarde desta terça-feira (4/5).

Por outro lado, a subsecretária municipal de Fazenda, Lisandra Abreu, em entrevista à Rádio JM, disse não haverá perdão para os infratores, que poderão, inclusive, ser levados a protesto e cobrados judicialmente.

De 1º de abril até essa sexta-feira (30/4), foram 4.847 casos positivos e 237 mortes, sendo que, desde o início da pandemia, na cidade já foram contabilizados 24.531 casos positivos, com 794 mortes.

Conformes os dados do Observatório COVID Uberaba, desde janeiro deste ano, o número de novos casos vem crescendo repetidamente na cidade. Em janeiro, foram 2.511 novos casos confirmados, subindo para 2.918 no mês de fevereiro e disparando em 3.861 novos casos em março.



Desta forma, de janeiro até o momento, mais de 14 mil moradores de Uberaba foram infectados pelo novo coronavírus.

Também preocupante é o número de mortes causadas pela doença em Uberaba nos primeiros quatro meses de 2021. Já são 527 óbitos causados pela COVID-19 neste curto período. Em janeiro, foram 36 óbitos; 78 em fevereiro; 176 em março; e 237 em abril.

Assim como em abril, março e fevereiro, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19, tanto em hospitais públicos como em privados, continua ou no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes infectados pelo coronavírus disponíveis na cidade, 87 estão ocupados. Dos 60 existentes na rede pública, 50 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 37 pessoas em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 154 estão ocupados – de 142 da rede pública, há 118 pacientes; e de 63 da rede privada, 36 estão ocupados.

Segundo a doutora em matemática Michelli Maldonado, coordenadora do Observatório COVID Uberaba, em sessão da Câmara Municipal de quinta-feira (29/4), maio pode registrar cerca de 6 mil novos casos e até 280 mortes, conforme as projeções apresentadas aos vereadores.

“Se continuarmos com o mesmo comportamento, mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e se a taxa de letalidade deste mês se mantiver, o cenário será ainda pior em maio”, afirmou, com preocupação.

