Valadares: Zema assina ordem de serviço para término do Hospital Regional

O governador Romeu Zema assina a ordem de serviço para a retomada das obras de construção do Hospital Regional de Governador Valadares, entre o prefeito André Merlo e o secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti (foto: Leonardo Morais/PMGV) O Hospital Regional de Governador Valadares poderá entrar em funcionamento em um prazo máximo de 24 meses. O anúncio foi feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) durante visita ao canteiro de obras do hospital, nesta terça-feira (4/5), em Governador Valadares.



Antes de assinar a ordem de serviços para a retomada das obras, o governador Romeu Zema disse que seu governo tem tomado medidas antipáticas contra a COVID-19, mas essas medidas são de um governo técnico.



“Quando há política demais e o técnico fica relegado ao segundo plano, sempre teremos problemas”, disse.



“O estado de Minas Gerais é o estado que tem menos óbitos por COVID-19, entre todos os estados do Sudeste”, disse, apontando também bons resultados na segurança, que, segundo ele, teve redução substancial no número de crimes. Lembrou que seu governo, seguindo o caráter técnico, trouxe grandes empresas para Minas.



Investimentos na saúde do Leste de Minas

Além da assinatura da ordem de serviços para as obras do Hospital Regional, Zema lançou o edital de operação do hospital e a assinatura de um edital para concessão de uso de bem público, atrelado à proposta de trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde.



Zema disse que sua visita à Governador Valadares serviu para ele dar o pontapé inicial para a retomada imediata das obras. “A empreiteira já está aqui com seu pessoal, nós ganhamos um prazo com a Fundação Renova que pode variar de 18 a 24 meses para inaugurarmos esse que vai ser o maior hospital da região de Valadares”, afirmou o governador.



Enquanto o governador discursava, a Fundação Renova informou, por meio de nota, que já destinou cerca de R$ 64 milhões para a estruturação do Hospital Regional de Governador Valadares e, até agosto deste ano, vai depositar mais R$ 11,3 milhões, complementando o repasse total de R$ 75,3 milhões.



O prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), disse que a conclusão do Hospital Regional vai impactar na prestação de serviços no Hospital Municipal (HM). “Nosso Hospital Municipal vive um desafio diário, está estrangulado pela grande demanda, mas é sempre muito resolutivo e com essa obra poderemos assim assumir o nosso papel municipal”, disse ele.





Durante a visita à UBS São Pedro, Romeu Zema e André Merlo, prefeito de Valadares, observam mais uma valadarense sendo vacinada contra a COVID-19 (foto: Leonardo Morais/PMGV)

Vacinação entrou no radar da visita

Depois da solenidade no canteiro de obras do Hospital Regional, o governador Romeu Zema e comitiva foram a Unidade Básica de Saúde do Bairro São Pedro, periferia de Governador Valadares, observar mais uma etapa de de vacinação contra a COVID-19.



O prefeito André Merlo disse ao governador que a prefeitura continua empenhada em imunizar o maior número de valadarenses o mais rápido possível, mas, para isso, depende do repasse das doses pelo governo do estado. ”Queremos salvar vidas e sabemos da importância, do quanto isso pode nos ajudar. Por isso, estamos sempre articulando para que mais doses sejam enviadas para nós, para que possamos, assim, vacinar um quantitativo cada vez maior”, disse o prefeito.



O secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, que estava na UBS São Pedro, disse que a meta é avançar a vacinação para as pessoas com comorbidades. Segundo sua estimativa, Minas tem cerca de 2 milhões de pessoas nessa condição. Baccheretti disse que no fim de abril deve iniciar a vacinação dos professores para concluir a imunização dos grupos prioritários.



“Houve um atraso do Ministério da Saúde e hoje temos no estado um déficit de 300 mil de doses. No entanto, há expectativa da chegada de 5 milhões de doses até o final da semana para o país e 10% dessa quantidade vem pra Minas. Teremos até o fim da semana todas as doses para cobrir essas D2, para que isso não aconteça novamente”, disse.