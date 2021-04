Valadares: manifestantes pedem abertura imediata do Hospital Regional

Os manifestantes ocuparam a área externa do Hospital Regional de Governador Valadares pedindo a conclusão das obras (foto: Frente Brasil Popular/Divulgação)

Um grupo de manifestantes da Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo ocupou, na manhã desta quarta-feira (7/4), a área onde está sendo construído o Hospital Regional em Governador Valadares (MG). A ação, segundo os líderes da manifestação, tem o objetivo de cobrar do governo de Minas Gerais a abertura imediata da unidade de saúde para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus na cidade. A Polícia Militar acompanhou a manifestação e bloqueou a estrada de acesso ao prédio, para evitar aglomeração.

Governador Valadares não tem mais leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da COVID-19 e tem uma fila de espera de 43 pacientes à espera desses leitos. Desde março de 2020, o município já registrou 791 mortes confirmadas pela COVID-19 e 20.704 casos da doença.

Durante a ocupação do futuro Hospital Regional, os manifestantes afirmaram que o governo de Minas Gerais recebeu R$ 75 milhões da Fundação Renova, como compensação pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. E que esses recursos foram destinados para finalização das obras e a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional.

Na entrada do hospital, os manifestantes denunciaram a omissão do governo federal com a aquisição das vacinas e pediram vacinação em massa para toda a população. Reivindicaram ainda o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores desempregados e o pagamento de auxílio para as pequenas e médias empresas.

A parte interna do hospital está praticamente concluída, porém, foi alvo da ação de ladrões que roubaram fios, cabos elétricos e dutos de oxigênio (foto: Frente Brasil Popular/Divulgação)

O Hospital Regional de Governador Valadares

As obras de construção do Hospital Regional de Governador Valadares foram iniciadas em 2012, com conclusão prevista para agosto de 2015. A megaestrutura de concreto erguida próximo ao entroncamento da BR 259 com BR 116, na periferia da cidade, tem capacidade para 265 leitos, sendo 176 para a enfermaria, 39 para urgência e emergência, 50 de UTI, além de 9 salas de cirurgias.

Em de agosto de 2020, o governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) publicou, na edição do Diário Oficial do Estado, aviso de licitação para a conclusão das obras do Hospital Regional.



À época, o Executivo estadual informou que o custo das obras da unidade de saúde, antiga demanda da região, estava estimado em R$ 50 milhões. E que o investimento seria de R$ 75,3 milhões, sendo R$ 25,3 milhões destinados à aquisição de equipamentos.

Os ladrões quebraram as paredes para arrancar os fios elétricos em grande parte da área interna do hospital (foto: Frente Brasil Popular/Divulgação)

O hospital, de acordo com o governo de Minas, vai atender a cerca de 1,5 milhão de pessoas em 86 municípios da Macrorregião Leste, englobando as regiões de Governador Valadares, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni. A área construída ocupa 23.582,00 metros quadrados, distribuídas em quatro blocos (A, B, C e D), em um terreno de 45.728,00 metros quadrados.

O custo total da obra é, na verdade, R$ 128 milhões, provenientes de repasse da Fundação Renova, e mais R$ 18,5 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Com as obras paralisadas, o prédio está depredado e teve grande parte dos cabos elétricos e tubulações, que conduziriam oxigênio aos leitos, levados por ladrões, conforme denunciaram os manifestantes que estiveram hoje no prédio.

Uma comissão de diretores da Secretaria de Estado de Saúde está em Governador Valadares nesta quarta-feira vistoriando os hospitais da cidade para elaborar um diagnóstico sobre a possibilidade de ampliar o número de leitos de UTI para COVID-19 do SUS e leitos clínicos para tratamento da doença. A comissão ainda não se manifestou sobre a situação do Hospital Regional.