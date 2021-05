Prédio da prefeitura de Pedro Leopoldo ficará fechado nesta quarta (5/5)

Ainda de acordo com a prefeitura, os atendimentos agendados para quarta-feira ficarão automaticamente transferidos para 6 de maio, quinta-feira, no mesmo horário.

Em relação aos dois servidores afastados por COVID-19, a assessoria da prefeitura informou que a prefeitura preservará a identidade dos mesmos, mas que estão bem e estáveis.

As atividades que não precisam ser feitas de forma presencial no prédio estão ocorrendo de forma remota. Após a abertura do prédio, os trabalhos vão continuar funcionando por meio de revezamento.



Pelo fato de o prédio ser grande, apenas o setor onde as pessoas infectadas pela COVID-19 trabalham foi fechado preventivamente desde a semana passada e os servidores estão trabalhando de forma remota, segundo a prefeitura.



Em relação aos servidores da prefeitura que trabalham no local e os que tiveram mais contato com os contaminados pela doença, a prefeitura informa que todos estão sendo monitorados, mas não foi feito o teste para detectar o vírus.

Vacinação em Pedro Leopoldo

A prefeitura de Pedro Leopoldo continua dando sequência à vacinação contra a COVID-19. Nesta terça-feira, foram vacinados com a 2ª dose as pessoas de 69 e 70 anos que receberam a primeira dose nos dias 6 e 7 de abril.



Mesmo com o prédio da prefeitura fechado na quarta-feira (5/5), a 2ª dose do imunizante será para idosos com 68 anos que tomaram a primeira dose no dia 8 de abril. Os locais de vacinação serão o Centro Municipal de Imunização e o Centro de Atenção à Saúde, das 8h às 12h.