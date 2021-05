COVID-19: número de mortes e internações de idosos cai em Minas

Em comparação com janeiros, os números registrados em abril representam uma melhora no cenário de MG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) efeitos positivos. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na segunda quinzena de janeiro, 25,1% das mortes no estado ocorreram entre idosos de 80 a 89 anos. Agora, o número caiu para 9,9%. A maior campanha de vacinação da história de Minas Gerais começou há três meses e já é possível notar os primeiros. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na segunda quinzena de janeiro, 25,1% das mortes no estado ocorreram entre idosos de 80 a 89 anos. Agora, o número caiu para 9,9%.





Por outro lado, entre os idosos acima de 90 anos, a queda foi de quase sete pontos percentuais: 8,6% para 2%. Entre as pessoas com 70 e 79 anos, também foi registrada uma pequena redução de janeiro (29,5%) para abril (27,4%).









As internações de idosos com mais de 70 anos também reduziram em Minas Gerais. Em janeiro, o levantamento apontou que 14,8% das internações em UTI por COVID-19 eram de pessoas com idade entre 80 e 89 anos. Em abril, o índice foi para 6,9%.





Entre os idosos de 70 a 79 anos, o percentual de internados caiu de 20,6%, em janeiro, para 15,9%, em abril. Já entre as pessoas acima de 90 anos, 5,1% estavam internados na UTI em janeiro. Na última semana de abril, o número caiu para 1,7%.





“A vacina garante a segurança sanitária de toda a população. Os estudos científicos publicados até o momento comprovam que, após a segunda dose, a imunidade é alcançada, individual e coletivamente”, afirma Eva Lídia.





O estado já recebeu do Ministério da Saúde 6.811.680 doses de vacinas contra a COVID-19. Dessa forma, cerca de 3,3 milhões de pessoas já receberam as duas doses do imunizante.





Avanço entre os jovens

Ao contrário dos idosos, o número de mortes e internações entre as pessoas de 20 a 69 anos aumentou consideravelmente, em relação ao total de notificações em Minas.





Para Eva Lídia, a principal causa do crescimento é o avanço da doença no território nacional, mas também pelo fato da diminuição nas outras faixas etárias.





“Os índices são justificados pelo impacto da cobertura vacinal nos grupos acima de 80 anos, bem como pelo aumento da incidência geral do número de casos, o que também influencia no aumento de internações causado por agravamento da COVID-19”, destaca.









De acordo com o levantamento, hoje, o estado soma 1.378.545 casos da doença desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020. Desse total, 34.396 mil pessoas morreram vítimas da COVID-19. Ainda há 1.269.377 pessoas recuperadas e 74.772 casos em acompanhamento. Esses últimos consideram pessoas ainda em tratamento e casos que dependem de atualização das Secretarias Municipais de Saúde.