Mapa da COVID-19 em BH mostra alta exposição em áreas mais pobres

Na edição de ontem (3/5), a reportagem mostrou que as regionais Leste e Noroeste são as que têm o quilômetro quadrado com mais concentração de casos da doença . Os estudos foram feitos a partir de orientações do diretor da Sociedade Mineira de Infectologia e membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e da professora Jordana Coelho dos Reis, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que destacaram como a concentração de doentes em uma mesma área é um sério fator de risco.