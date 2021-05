Em Uberlândia, homem dorme debaixo de caminhão e é esmagado

Atropelamento aconteceu na rua Chapada Diamantina, no São Jorge (foto: Reprodução/Google Street View) homem morreu atropelado enquanto dormia, depois de se deitar debaixo de um caminhão no Bairro São Jorge, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (3/5). O motorista não percebeu que havia esmagado a vítima quando saiu com o veículo e se assustou quando voltou ao local. Ummorreuenquanto, depois de se deitar debaixo de umno Bairro São Jorge, em, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (3/5). O motorista não percebeu que haviaa vítima quando saiu com o veículo e se assustou quando voltou ao local.





acionados para socorrer a vítima na Rua Chapada Diamantina, na Zona Sul da cidade. O relato do condutor era de que iria tirar o caminhão da rua para estacioná-lo em local mais adequado.



pessoa, até porque não ouviu nenhum som fora do comum. Entretanto, ao voltar a pé viu o homem atropelado de frente sua casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, era pouco antes da meia-noite quando forampara socorrer a vítima na Rua Chapada Diamantina, na Zona Sul da cidade. O relato do condutor era de que iria tirar o caminhão da rua para estacioná-lo em local maisEle ainda informou que chegou a sentir que uma das rodas passou por algo, mas não imaginava ser uma, até porque não ouviu nenhum som fora do comum. Entretanto, ao voltar a pé viu o homemde frente sua casa.





Não houve tempo de socorro, segundo os bombeiros. A Polícia Militar (PM) também foi chamada para registrar o fato.





À PM, foi informado que a vítima tinha 50 anos e que era alcoólatra, ficando fora de casa por muito tempo e que esse problema de saúde poderia ter feito com que se deitasse debaixo do caminhão.



Apesar de não fugir do local e ter a documentação em dia do automóvel, o motorista ainda precisou ir até a Delegacia de Plantão para prestar depoimento. Ele foi liberado em seguida.