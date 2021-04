Moradores do Jardim América fecham avenida em protesto contra atropelamento

Em 2016, manifestantes fecharam a avenida para protestar contra a falta de segurança no trânsito (foto: PMMG)

Uma manifestação popular interrompeu, nesta terça-feira (27/4), o trânsito na Avenida Barão Homem de Melo, na região Oeste de Belo Horizonte. Os moradores da região protestaram contra a morte de Letícia Teixeira da Silva, de 33 anos, atropelada na noite do último dia 18 de abril, em cima do passeio, quando estava com a filha, de apenas um ano. A menina ainda está internada, no Hospital do Pronto Socorro. Elas estavam na calçada, quando um Volkswagen Gol subiu o meio-fio e as atropelou.

O motorista do veículo alegou que tinha sido atingido por outro carro, um Chevrolet Spin, que estaria em alta velocidade. depois da batida, o motorista teria perdido o controle da direção do seu veículo. Outras duas mulheres, que foram atingidas, foram socorridas pelo Samu, sendo uma mulher de 34 anos, e outra de 32, que sofreram ferimentos leves.

Desde o acidente, a população se mostra revoltada. No dia, queriam linchar os motoristas, que foram retirados do local por policiais militares. O motorista do Gol realizou exame de bafômetro, que deu negativo, enquanto que o motorista da Spin se recusou.

No protesto desta terça-feira, os moradores fizeram barricadas e atearam fogo nestas. Eles reivindicam a colocação de semáforos, para reduzir o risco de acidentes, que alegam ser alto.