Homem morre em acidente na Avenida Barão Homem de Melo, em BH

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Umna madrugada desta sexta-feira (1º/1) na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte, provocou a morte um homem de 25 anos. Além dele, outras duas pessoas – um outro homem de 20 anos e uma mulher de 24 – ficaram feridas na colisão e foram encaminhadas para o Hospital João XVIII.





Segundo a, um HB20 teria perdido o controle da direção e capotado no local, atingindo uma loja. Não há informação se o condutor do veículo estava embrigado no momento do acidente ou se o carro estava em alta velocidade no momento.



A colisão ocorreu por volta das 0h30. Vários fragmentos do carro ficaram espalhados pela avenida.



O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, no Bairro Gameleira. Dos feridos, a mulher apresentou ferimentos na boca e o homem se queixou de dor na coluna e no tórax.