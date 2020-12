Polícia de Governador Valadares prende segundo envolvido em homicídio

Crime ocorreu na cidade do Vale do Rio Doce, no mês passado (foto: Divulgação)



Policiais civis de Governador Valadares, no Leste do estado, prenderam dois suspeitos de terem assassinado Ramon Morais de Campos Correia, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 11 de novembro e, segundo relatos dos policiais, a vítima estava com amigos, assentado num banco na antiga Feira da Paz, quando uma moto, com dois homens, se aproximou. O carona desceu e disparou várias vezes. Ele morreu instantaneamente. Os suspeitos, ambos de 20 anos, foram identificados e estão presos.

Um dos suspeitos foi autuado em flagrante, permanecendo preso desde então, mas tudo foi mantido em sigilo. As investigações apontaram a participação do segundo homem, que foi preso somente esta semana.





Segundo a polícia, a vítima vinha sofrendo ameaças de um homem que era ex-namorado da mulher com quem estava se relacionando.





Foi cumprido mandado de busca e apreensão contra este segundo envolvido. Segundo a delegada Daniely Muniz, a motivação do crime está relacionada à rivalidade entre gangues de jovens envolvidos com o tráfico de drogas. O suspeito, que era o piloto da motocicleta, foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.