Homem é morto em via pública com tiros na cabeça, em Esmeraldas

Crime ocorreu na Rua Quatorze, sem número, no Bairro Jardim dos Coqueirais 1ª Seção, em Esmeraldas, próximo ao Cristo (foto: Divulgação)



Execução, acerto de contas do tráfico de drogas ou vingança? Essas são as três hipóteses com que a polícia trabalha para desvendar os motivos que levaram ao assassinato de um homem, na Rua Quatorze, sem número, no Bairro Jardim dos Coqueirais 1ª Seção, em Esmeraldas, na tarde desta quinta-feira (31/12).

Segundo testemunhas, ocorreu uma troca de tiros no local, o que fez com que as pessoas corressem e se trancassem em casa. Até mesmo um restaurante existente nas proximidades fechou as portas.





Quando a polícia chegou, encontrou o corpo caído na rua, sendo que a vítima tinha sido alvejada diversas vezes na cabeça. Ao lado do corpo, várias cápsulas calibre 9mm.





Segundo testemunhas, tão logo os tiros cessaram, um veículo de cor branca foi visto saindo do local em alta velocidade. Um alerta foi emitido para localidades próximas a Esmeraldas e também Belo Horizonte e Sete Lagoas com as características do veículo.