Corpo de Bombeiros resgata corpo de homem que boiava nas águas do Arrudas

Homem foi encontrado no Arrudas, próximo à Rodoviária (foto: Street View/Google)



O último dia de 2020 começou com uma dura missão para soldados do Corpo de Bombeiros: o resgate do corpo de um homem nas águas do Ribeirão Arrudas, próximo ao número 11.671 da Avenida do Contorno, no Centro. A vítima, não identificada, trajava bermuda florida e camisa com mangas camufladas.

Ainda no leito do ribeirão foi constatada a morte do homem, cujo corpo foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não havia documento ou qualquer referência nas roupas da vítima que pudesse levar à sua identificação.





Logo após a retirada do corpo do leito do ribeirão, os bombeiros tentaram obter informações junto a moradores de rua, se alguém conhecia o homem, mas o trabalho foi em vão.





A principal suspeita é que o homem teria caído de uma das vigas sobre o Arrudas, sendo que existe a prática, perigosa, dos moradores de rua da região da Rodoviária, de tentar atravessar nesses espaços. A Polícia Civil também foi acionada.

Atropelamento duplo

Duas mulheres, de 66 e 82 anos foram atropeladas, na tarde desta quinta-feira (31/12), por uma motocicleta, quando tentavam atravessar a Avenida Afonso Pena, na altura do número 911, praticamente em frente à igreja São José. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três vítimas foram resgatadas, sendo encaminhadas para o Hospital do Pronto Socorro. Ninguém se feriu gravemente. Tanto as mulheres, como o motoqueiro, que caiu logo em seguida ao atropelamento, tiveram escoriações pelo corpo.