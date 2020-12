Saiba como garantir sua segurança ao dirigir durante uma chuva

Trânsito com chuva na rodovia BR-381 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



O período mais quente da estação já chegou por aí e já está preocupando muita gente devido às altas probabilidades de chuva forte durante o início de 2021. Não dá para se esquecer, por exemplo, das enchentes e tempestades que aconteceram em janeiro de 2020 e que alagaram não só casas, mas também tantos carros no meio da rua, além de trazer riscos à saúde e à vida da população.





ficar atento às previsões de chuva e também a É por essas e outras que é tão importantee também a como lidar com os problemas ocasionados por ela . Continue lendo e confira as melhores formas de agir quando você estiver dirigindo pela cidade durante uma chuva para não ser pego de surpresa.





Conheça os perigos de dirigir durante a chuva





Qualquer bom motorista com pouco tempo de experiência já pode ter passado por algum problema dirigindo durante uma chuva. Essa é uma situação que pode trazer vários riscos e, por isso, exige atenção máxima de quem está ao volante - isso porque, quando o asfalto está molhado, a aderência dos pneus ao solo diminui, afetando a estabilidade do carro e, além disso, a água diminui a visibilidade e deixa o trânsito mais lento. Assim, tudo fica ainda mais arriscado e complicado para quem dirige e também para quem acompanha.





E tem mais: quando você arrisca dirigir durante a chuva, arrisca também expor seu carro a um alagamento e a trazer uma série de malefícios ao veículo, tornando uma possível revenda mais difícil no futuro . Portanto, não se arrisque - confira as dicas a seguir e viaje sempre com segurança.





10 dicas para dirigir tranquilamente durante uma chuva





Dirigir na chuva pode ser mais arriscado, mas não para quem está prevenido. O importante é sempre ter atenção redobrada.

No mais, é só seguir as dicas:

Homem dirigindo com segurança na chuva (foto: Freepik)





1) Antes de qualquer coisa, verifique o estado dos pneus e se suas ranhuras possuem, no mínimo, 1,6 mm de altura.





2) É importante que o limpador de parabrisa esteja funcionando perfeitamente nos momentos necessários. Portanto, confira antes de sair de casa e, caso não esteja bom, faça a troca das palhetas.





3) Desembace os vidros para que sua visibilidade não seja alterada durante qualquer percurso.





4) Mantenha distância de outros veículos para evitar acidentes ou engarrafamentos.





5) Use faróis baixos para ajudar na visibilidade.





6) Use as linhas e tachões do asfalto para se guiar, além do farol do carro.





7) Durante chuvas fortes, não acelere. O ideal é manter uma velocidade baixa.





8) A velocidade baixa também ajuda a evitar a aquaplanagem.





9) Evite passar por locais alagados. Você nunca sabe o que há por baixo da água.





10) Em caso de chuva forte, não se arrisque. Procure um lugar para parar e esperar que ela diminua para poder seguir viagem.





Estar informado é a chave!





Que tal evitar sair de casa em dias chuvosos? O ideal é estar por dentro das notícias e se prevenir para que nenhum acidente aconteça!