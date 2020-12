Chuva em BH: o que fazer e quem procurar em caso de emergência

Rescaldo das chuvas intensas que provocaram estragos na capital mineira. Na foto, equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate de vítimas de deslizamento de encosta na Vila Bernadete, no Barreiro. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

época de chuva em BH também está dando as caras, e nada mais correto do que nos prepararmos para esse momento. Ao olhar para as 2020 está acabando, 2021 começando. Isso significa que a, e nada mais correto do que nos prepararmos para esse momento. Ao olhar para as chuvas do início do ano , por exemplo, é possível lembrar o quão assustador foi ver e presenciar tantos alagamentos, tempestades, deslizamentos, enxurradas e até mortes.





se preparem para as próximas tempestades que estão por vir. Estar informado sobre quais providências tomar em casos de emergências com chuvas é essencial para passar por esse período de forma tranquila. 2020 foi um ano de tantas chuvas que pode se tornar o segundo ano mais chuvoso da história de BH , segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Portanto, é preciso que os belorizontinosque estão por vir. Estar informado sobre quais providências tomar em casos de emergências com chuvas é essencial para passar por esse período de forma tranquila.





Continue lendo e descubra o que fazer em caso de emergência na época de chuva em BH:





Dicas de segurança da Defesa Civil





A chuva em BH pode não dar trégua em 2021 e, por isso, você precisa estar equipado com boas informações a respeito de como se prevenir:





Evite áreas de inundação e não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos e próximo a córregos e ribeirões na hora da chuva;

e não trafegue em áreas sujeitas a alagamentos e próximo a córregos e ribeirões na hora da chuva; Não deixe crianças brincando na água dos córregos;

na água dos córregos; Não se abrigue ou estacione seu carro debaixo de árvores ;

; Redobre a atenção em áreas de encostas e morros;

em áreas de encostas e morros; Se encontrar cabos elétricos rompidos, ligue imediatamente para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199);

ou para a Defesa Civil (199); Em caso de aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes ou minas d’água, ligue para a Defesa Civil (199) ;

; Em caso de raios, não fique em áreas abertas e altas e tire todos os equipamentos elétricos das tomadas.

Informe-se por SMS

Sabia que você pode receber alertas de chuva em BH e de riscos de desastres naturais? Por meio de parceria com as operadoras de telefonia móvel e o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Defesa Civil de Belo Horizonte envia avisos específicos para os moradores da capital mineira pelo celular em formato SMS.

Para receber os alertas de chuva em BH, é só enviar um SMS com o CEP do seu endereço residencial para o número 40199. Na sequência, uma mensagem de confirmação será enviada para receber o serviço gratuito, que informa sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, alagamentos, riscos de deslizamentos, entre outros.

Na foto, trânsito na rua Marilia de Dirceu, no bairro Lourdes. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Em caso de emergência, ligue!

Em situações críticas, você sempre pode recorrer a órgãos que vão auxiliar e fazer os reparos necessários. São eles:

Urbel : a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte realiza vistorias em encostas. Só ligar para (31) 3277-6409.

: a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte realiza vistorias em encostas. Só ligar para (31) 3277-6409. Defesa Civil : deve ser contatada em caso de riscos causados pelas chuvas, como rachaduras em muros e paredes ou movimentação de terreno, pelo número 199.

: deve ser contatada em caso de riscos causados pelas chuvas, como rachaduras em muros e paredes ou movimentação de terreno, pelo número 199. Cemig : se tiver algum problema com a rede elétrica, você pode ligar para 0800 728 3838.

: se tiver algum problema com a rede elétrica, você pode ligar para 0800 728 3838. Em caso de emergências, você também pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).





Muita calma nessa hora!

Em casos de emergência, não se desespere: o importante é se informar previamente e, no momento, agir com responsabilidade e inteligência.