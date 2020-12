Homem morre baleado e a irmã é suspeita

O crime aconteceu em residência do bairro Jardim Metrópole, em Uberaba (foto: Divulgação/WhatsApp) homem de 36 anos, conhecido como ‘Corola’, foi morto ao ser atingido por três disparos de arma de fogo; a própria irmã, de 32 anos, é a suspeita de ter cometido o crime. Ainda não se sabe qual foi a motivação do homicídio. Umde 36 anos, conhecido como ‘Corola’, foiao ser atingido por trêsde; a própria, de 32 anos, é ade ter cometido o crime. Ainda não se sabe qual foi a motivação do homicídio.

O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (30/12) dentro da residência da vítima Luciano Amancio Bagagine, situada no Bairro Jardim Metrópole, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tentará reunir provas para confirmar a identificação do autor dos disparos. Vizinhos disseram à PM que a vítima discutiu com a irmã, de 32 anos, no dia do crime, sendo que na parte da tarde, ainda conforme o registro policial, a irmã da vítima gritou: ''O Corola vai morrer hoje''.

Pouco tempo depois do homicídio, a irmã da vítima foi localizada num bar. No local ela apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica. Ao ser questionada sobre o crime, de acordo com a PM, ela afirmou que realmente discutia com seu irmão com frequência devido principalmente a questões ligadas a álcool e uso de drogas, mas que durante a ação criminosa ela estava em bar localizado próximo à avenida Nossa Senhora de Lourdes, não sendo possível constatar qualquer participação dela no ato criminoso.

Um dos vizinhos contou à PM que escutou os três disparos e que, logo em seguida, ouviu também um automóvel derrapando os pneus e saindo do local do crime em alta velocidade.





O perito da Polícia Civil (PC) informou ao registro policial que os disparos de arma de fogo atingiram a mão e braço esquerdo e o tórax da vítima. Não foi possível definir o calibre utilizado no crime durante a perícia no local.

Ainda segundo a PM, a vítima tinha passagens pela polícia por roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e lesão corporal.