Venda Nova ganha centro de saúde para tratar uso abusivo de álcool e drogas

O serviço público conta com psiquiatras, clínicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, entre outros (foto: PBH/Divulgação)

Belo Horizonte conta também com outros Centros de Referência em Saúde Mental Álcool e outras Drogas:









- Cersam AD Barreiro: Rua Monte Alto, 211 - Cardoso;

- Cersam AD Nordeste: Rua Joaquim Gouvea, 600 - São Paulo;

- Cersam AD Pampulha/Noroeste: Avenida João XXIII, 1253 - São José/Manacás;

- Cersam AD Centro-Sul (CMT): Alameda Ezequiel Dias, 365 - Santa Efigênia.





Sgundo a pasta, para ter acesso ao serviço, basta procurar as unidades. Todo o atendimento é gratuito. Não é necessário encaminhamento ou marcação prévia.

(Cersam AD) começou a funcionar no sábado (22/5). A nova unidade fica na Praça José Belém Barbosa ou Praça 03, 255, no Bairro, em Venda Nova. O acesso ao serviço é pela Rua Ivartt Maria Mota.A unidade é especializada no tratamento e acompanhamento de usuários dee outrasem uso abusivo ou prejudicial.De acordo com a Prefeitura de BH, o serviço oferece tratamento em busca da estabilização do quadro clínico, reconstrução da vida pessoal, com suporte aos familiares, resgatando o convívio e a reinserção social dos pacientes.O serviço conta com, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, redutor de danose outros trabalhadores da área administrativa e apoio.A unidade funciona todos os dias, inclusive feriados, e, com acolhimento de pacientes das 7h às 19h, por demanda espontânea. Das 19h às 7h, o atendimento é direcionado aos pacientes já inscritos, que são assistidos por meio da hospitalidade noturna.