Betim: Funcionários dos centros de referência de saúde mental são vacinados

30% dos funcionários dos Centros de Referência de Saúde Mental, os Cersam´s estão sendo vacinados (foto: Prefeitura Betim/Divulgação) primeira fase da vacinação contra a COVID-19, Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) deu início, nesta terça-feira (26/1), à imunização nos Centros de Referência de Saúde Mental (Cersam). No Cersam do Bairro Citrolândia, 11 funcionários receberam a CoronaVac.



A Colônia Santa Izabel, situada no mesmo bairro, também fará parte do roteiro e funcionários e 47 pacientes institucionalizados receberão a vacina. Dando andamento àna Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) deu início, nesta terça-feira (26/1), à imunização nos. No Cersam do Bairro Citrolândia, 11 funcionários receberam a CoronaVac., situada no mesmo bairro, também fará parte do roteiro e funcionários e 47 pacientes institucionalizados receberão a vacina.

Os Cersam são unidades que fazem parte da rede de saúde pública e, nesse primeiro momento, receberam doses para vacinar 30% de seus trabalhadores como as outras unidades de saúde, conforme o Plano Municipal de Vacinação. Betim conta com três unidades dessa instituição para adultos, uma infantil, uma CapsAD e um Centro de Convivência.

“Depois de um período muito longo de muito medo, a gente começa com o início da esperança da vacina para a gente, que atende diretamente pacientes que correm risco de contaminação. Estou muito feliz com isso e espero que o resto da população tenha acesso à vacinação logo”, diz a médica do Cersam Citrolândia, Cíntia Lúcia de Lima.

A Colônia Santa Izabel é outro local que está sendo assistido. Nessa instituição, funcionários e internos serão vacinados. Ao todo, 47 pacientes institucionalizados (que moram) serão imunizados.

A Casa de Saúde Colônia Santa Izabel trata de pessoas com hanseníase. Neste primeiro momento da vacinação, serão destinadas doses para vacinar 30% de seus trabalhadores, como nas outras unidades de saúde, conforme o Plano Municipal de Vacinação. Paralelamente a essas instituições, a vacinação continua ocorrendo para os servidores nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos hospitais.

O município de Betim recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) 5.160 unidades da vacina contra a COVID-19 para aplicação da primeira dose. A previsão é vacinar 100% dos trabalhadores dos dois hospitais Cecovids e do SAMU e 30% de trabalhadores dos outros serviços de saúde da rede pública e da rede privada e aproximadamente 190 idosos de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A segunda dose da vacina, que deve ser aplicada de 2 a 4 semanas após a primeira, está garantida pela SES-MG para os 5.160 indivíduos que estão sendo vacinados neste primeiro momento.

De acordo com o Diretor de Vigilância em Saúde, Nilvan Baeta, as doses estão sendo cadastradas e distribuídas gradativamente para os serviços de saúde, uma vez que a entrega deve ser supervisionada pela equipe da Central de Vacinas. Além disso, tendo em vista que o município possui um território muito grande, foi necessário criar uma logística de entrega considerando a disponibilidade de transporte específico e de profissionais.

“No primeiro momento, priorizamos a entrega da vacina para os dois Cecovids (Centro de Cuidados Intensivos e Hospital de Campanha) e, gradativamente, estamos encaminhando as doses para os outros serviços de saúde, tanto públicos como privados. Acreditamos que até a próxima sexta-feira (29/1), todas as 5.160 doses já terão sido distribuídas”, afirmou Baeta.