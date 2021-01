Vítima de acidente na Avenida Carlos Luz, em BH, segue em coma induzido

Veículo atingido por carro de luxo ficou totalmente destruído pelas chamas (foto: Reprodução)









De acordo com familiares, Glennia apresenta quadro estável. Ela passou por cirurgia no sábado à tarde para restabelecer o fluxo da perna esquerda. Até o momento, não haverá amputação do membro. As fraturas expostas foram corrigidas e as não expostas foram tratadas com talas e gesso.





Glennia também teve lesão no tórax, que está cicatrizando. Não foram constatadas lesões neurológicas e nem na barriga. Ela segue sob cuidados médicos.





Mortes

Aleyson Machado Carmo, de 65, e Ana Beatriz Dias Carmo, de 14, morreram carbonizados no acidente, depois que o veículo foi atingido, capotou e pegou fogo. Aleyson era avô de Ana Beatriz, filha de Glennia. Avô e neta não conseguiram sair do carro a tempo.





De acordo com familiares, o enterro de Aleyson e Ana Beatriz pode demorar, uma vez que a identificação dos corpos precisa ser feita somente por DNA.





O caso

O carro em que a família estava, um Volkswagen Parati, foi atingido por uma Mercedes-Benz CLA 200, conduzida por Alexsandro Felipe Domingues, de 46 anos. Alexsandro estava dirigindo em alta velocidade. Mãe e filho que sobreviveram foram arremessados para fora no momento do capotamento.





De acordo com a Polícia Militar (PM), Alexsandro foi submetido ao teste do bafômetro e teve álcool detectado no organismo, com um resultado de 0,76 mg/L de álcool no sangue. O número, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), configura crime de trânsito. Ainda foi constatado que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2015.

O homem foi preso, encaminhado para a delegacia do Detran e encaminhado ao sistema prisional, enquadrado por dois crimes: praticar homicídio culposo e conduzir veículo sob influência de álcool. De acordo com testemunhas, o rapaz estaria participando de um “racha”. O outro veículo, no entanto, ainda não foi localizado.

Segue internada em coma induzido, de 33 anos. Ela foi uma das sobreviventes do grave acidente na Avenida Presidente Carlos Luz , no Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Na sexta-feira (15/01), um veículo em alta velocidade, conduzido por um motorista embrigado, acertou o carro em que Glennia estava com a família, deixando dois feridos e dois mortos.