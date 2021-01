Carreta com cimento tomba na BR-381, na Grande BH, e deixa um morto

Carreta acertou a mureta da BR-381, tombou e atingiu um poste, que caiu em cima da cabine do veículo (foto: Reprodução) acidente envolvendo uma carreta na BR-381, na altura de Igarapé, na Grande BH, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde deste domingo (17/01). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo, carregado de cimento, se chocou contra a mureta da rodovia e acabou tombando. Umenvolvendo umana, na altura de Igarapé, na Grande BH, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde deste domingo (17/01). De acordo com o, o veículo, carregado de cimento, se chocou contra a mureta da rodovia e acabou tombando.









Parte do cimento ficou espalhado na pista. Por causa do acidente, a concessionária responsável pela rodovia registrou 10,5 quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo e 9,5 quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte. Por volta das 19h, o fluxo foi normalizado.