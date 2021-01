PM impede 'Baile da Covid' marcado em redes sociais em Carmo do Rio Claro

PM faz blitz onde aconteceria baile em Carmo do Rio Claro (foto: Carmo WebTV/divulgação)

A Polícia Militar de, no Sul de Minas, fez operação para reprimir o crime e aglomerações na cidade. Umas das ações ocorreu na Praça Dona Maria Goulart, no Centro da cidade, nesse sábado (16/01). O local vinha sendo palco deentre jovens e adolescentes, festa que ganhou apelido denas redes socais.

Imagens de aglomerações na Praça Dona Maria Goulart foram compartilhadas nas redes sociais. Um dos vídeos mostrou centenas de jovens e adolescentes se aglomerados curtindo o som de músicas eletrônicas e funk. Foi possível notar que as medidas de prevenção ao novo coronavírus não foram respeitas pelos integrantes.

]A festa ganhou até perfil no Instagram: "Baile do Covid", com mais de 600 seguidores. A descrição do vídeo, com trecho da festa, convidava os moradores: "Esse sábado tem de novo em família. Cola que cola".

O caso ganhou repercussão na cidade e chamou atenção de autoridades. Outra edição do baile estava marcada para ocorrer nesse sábado (16/01), mas foi impedido por uma operação da Polícia Militar.

“Vamos fazer uma operação de cunho preventivo, de coibir ação de marginais. Também vamos verificar veículos suspeitos e evitar aglomeração”, afirmou Sargento Duarte da Polícia Militar.

A presença dos militares dispersou os moradores. Durante o trabalho, a PM também fez uma e diversos veículo foram apreendidos.

Carmo do Rio Claro tem 163 casos de COVID-19 confirmados, sendo sete mortes registradas em decorrência da doença.





