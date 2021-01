Itabira: Surto de COVID-19 no Lar de Ozanam leva 25 idosos ao isolamento

O Lar de Ozanam, de Itabira, onde aconteceu o surto de COVID-19, é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo (foto: Reprodução Redes Sociais)





A direção do Lar de Ozanam informou que além dos 25 idosos que testaram positivo, outros cinco funcionários foram afastados por estarem acometidos pela COVID-19, e outros dois, com sintomas da doença, foram afastados de suas atividades.









Criou uma ala de isolamento específica para os casos de COVID-19, caso houvesse, e acordou com funcionários e pessoas da comunidade, que fazem doações regulares para a manutenção do lar, um plano para se empenhar ao máximo na defesa e cuidado com os idosos.





Como a estrutura física do Lar de Ozanam é grande, com vários ambientes, a direção agiu rápido e fez o isolamento de todos os idosos que testaram positivo. Os familiares de todos os internos isolados foram devidamente comunicados pela assistente social do Lar de Ozanam.

A contaminação em massa surpreendeu a direção do Lar de Ozanam, que vai trabalhar para identificar as causas, já que segue um protocolo sanitário e cuidados bem rigorosos. Os funcionários, por exemplo, usam todos o equipamentos de segurança e quando chegam para o trabalho trocam de roupa e calçado.

, que abriga idosos em, informou neste domingo (17/1), que 25 de seus internos testaram positivo para aA instituição é mantida pela Sociedade São Vicente de Paulo, de 1950. Todos os internos acometidos pela doença foram medicados e isolados de acordo com os protocolos de tratamento da COVID-19.