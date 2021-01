Após decreto da PBH, Avenida Afonso Pena surge vazia em dia de Feira Hippie

Para tentar conter os avanços do, o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), voltou a fechar a cidade e permitir somente o funcionamento dos chamados serviços essenciais. Com isso, a tradicional, na Região Central de BH, foi suspensa por tempo indeterminado e parou de funcionar neste domingo (17). A medida foi feita após a capital bater três recordes consecutivos na taxa de ocupação de leitos de UTI.

Em março do ano passado, atambém foi suspensa para controlar a primeira onda da pandemia na capital mineira. Com isso, trabalhadores chegaram a criar contas em redes sociais para tentar manter o comércio online. Em setembro, as atividades voltaram a funcionar e diversas medidas de combate foram implementadas. Porém, nem todas as exigências foram cumpridas e a PBH registrou irregularidades entre os próprios expositores.