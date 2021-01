Bares em Nova Lima desrespeitam decreto e vendem bebidas alcoólicas

Consumo de bebidas alcoólicas nos bares e adjacências está proibido pela Prefeitura de Nova Lima (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









Reportagem do Estado de Minas flagrou pessoas consumindo bebidas alcoólicas em Nova Lima (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) "Fica proibido a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no interior e adjacências de bares, restaurantes, cantinas, empórios, lanchonetes, padarias, lojas de conveniência instalados em postos de gasolina, praças de alimentação em galerias, shopping centers e qualquer serviço de alimentação aberto ao público, adquiridas ou não no local”, diz o decreto.





A portaria permite que restaurantes, bares e serviços de alimentação no geral funcionem, mas sem o consumo de bebidas alcoólicas nos locais e adjacências. Os estabelecimentos deverão observar a não aglomeração de pessoas em uma única mesa e não podem servir clientes que estejam em pé no interior dos locais.





Estabelecimentos interditados

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Nova Lima, que informou que a fiscalização tem atuado em toda a cidade, inclusive aos finais de semana, autuando estabelecimentos que estejam descumprindo as regras do Decreto 10.768.



Ainda de acordo com o Executivo municipal, três estabelecimentos foram interditados somente nesta semana, sendo um deles na região do Vila da Serra, onde a reportagem flagrou o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos clientes.

Três estabelecimentos foram interditados apenas nesta semana por desrespeito ao Decreto 10.768 (foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima)



