Mesmo com a pandemia, moradores de BH aproveitam sábado para se exercitar

Um grupo enorme de homens, alguns sem camisa, e mulheres com roupas de treino de ginástica, virou as costas para as orientações sanitárias (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press)









Foram muitos os moradores que aproveitaram as pistas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press) Avenida Bandeirantes e na Praça JK, o Estado de Minas flagrou muita gente sem máscara - pelo visto, não se importando com os protocolos sanitários que determinam uso da proteção facial e distanciamento social. Na, o Estado de Minas flagrou muita gente sem máscara - pelo visto, não se importando com os protocolos sanitários que determinam uso da proteção facial e distanciamento social.





Posando para foto, pelas lentes de uma jovem, um grupo enorme de homens, alguns sem camisa, e mulheres com roupas de treino de ginástica, virou as costas para as orientações sanitárias e se aglomerou, "juntando bem" para o registro - e claro, com um sorriso para ficar bem na foto.

Mesmo com o decreto dorestringindo Belo Horizonte apenas aos serviços essenciais - e com a notícias aterrorizadoras que chegam de Manaus (AM), mostrando o caos provocado pela pandemia do novo coronavírus e o colapso no sistema de saúde - oneste sábado (16), na capital mineira.