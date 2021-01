Grupo vai a prédio de Kalil pedir que escolas particulares de BH reabram

Pais e profissionais desejam reabertura das escolas particulares já no início do ano letivo que se avizinha. (foto: Reprodução/WhatsApp)

Escolas particulares não entendem fechamento

Um grupo de pais, professores e proprietários depromoveu, neste sábado (16/01), carreata pelas ruas depedindo a reabertura das instituições privadas. Os manifestantes estiveram, inclusive, em frente ao edifício que abriga o prefeito Alexandre(PSD), em Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.A manifestação tem o apoio do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG). O pedido é pela reabertura das instituições de ensino tão logo Belo Horizonte avance no plano de flexibilização adotado em virtude do novo coronavírus.A reivindicação é a transformação das aulas presenciais em. “Estamos caminhando para um ano de fechamento das escolas. O comércio já teve a oportunidade de retomada e fechou novamente, mas as escolas não tiveram oportunidade de fazer a abertura”, disse, ao Estado de Minas, a presidente do Sinep-MG, Zuleica Reis.A carreata começou na Praça do Papa, no Mangabeiras, também na área Centro-Sul. Depois de passar pela casa de Kalil, o protesto se deslocou até a sede da prefeitura, na Avenida Afonso Pena, no centro. Os veículos foram, ainda, até as imediações da residência do infectologista Carlos Starling, integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 instituído pelo Executivo municipal.Segundo Zuleica Reis, pais, alunos, profissionais e proprietários de escolas particulares vivem momento de incerteza. O retorno àsestá agendado para fevereiro, mas não há previsão para o abandono das atividades remotas.O cenário, argumenta, fez com que houvesse retração no número de matrículas feitas. A presidente do Sinep diz que, até este momento, algumas escolas não conseguiram ultrapassar 30% das matrículas previstas para o início do ano. Parte das instituições de educação infantil, por sua vez, angariou quantidade ainda menor de alunos.“Os pais, principalmente da educação infantil, setor que mais vem sofrendo, não fazem a matrícula aguardando um posicionamento. Se não puder voltar presencial, as escolas infantis que ainda não fecharam vão falir”, alega. r O poder Executivo já assegurou que as escolas municipais têm condições de reabri

, mas prefere esperar queda nos índices que retratam a situação da pandemia na cidade . Segundo o mais recente boletim do novo coronavírus em BH, o município soma 75.394 casos da infecção e 2.037 mortes.“A gente não vê motivos de impedir que as escolas particulares, que têm estrutura para voltar, não retornem em função das escolas públicas. O próprio comitê diz que as escolas públicas estão preparadas para o retorno”, afirma a dirigente do Sinep-MG.Questionada pela reportagem sobre possíveis efeitos da abertura das escolas particulares antes das instituições públicas — como a ampliação das desigualdades —, Zuleica diz que o fechamento prolongado das salas de aula é que pode aumentar as diferenças.“Já estamos há um ano com as escolas fechadas, tanto públicas quanto privadas. A gente acredita que os municípios já devem ter feito todas as adequações necessárias para que as aulas continuem. É impossível manter as escolas fechadas e esse abismo, que já existe, se tornar ainda maior se as escolas públicas não voltarem”.