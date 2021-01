COVID-19: PBH conta com 2 milhões de seringas para iniciar vacinação

Estoque da prefeitura já conta com 2 milhões de seringas para iniciar vacinação em BH (foto: Adão de Souza/PBH)









“A população de Belo Horizonte pode ter a certeza que toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte vem trabalhando diuturnamente para garantir uma vacinação segura em todo o processo: profissionais capacitados, insumos em quantidade e conforme indicações técnicas e a preocupação de disponibilizar toda a rede para facilitar o acesso e evitar aglomerações. As seringas, agulhas e demais materiais necessários já estão disponíveis, aguardando o efetivo recebimento das vacinas”, disse o subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde de Belo Horizonte, Fabiano Pimenta.





A infraestrutura da capital mineira para imunizar a população também já está pronta, com as salas de vacinas dos 152 Centros de Saúde e parcerias com instituições públicas e filantrópicas. De acordo com a PBH, um monitoramento diário do consumo de insumos para atender as demandas decorrentes de COVID-19 é realizado e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde.





informou, nesta sexta-feira (15/01), que possuipara iniciar a campanha de vacinação contra ana capital mineira. A quantidade, de acordo com o Executivo municipal, é suficiente para atender as primeiras fases de imunização.