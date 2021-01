COVID-19: Zema coloca Minas Gerais à disposição para ajudar o Amazonas

Governador mineiro colocou leitos pediátricos à disposição do Amazonas (foto: Agência Minas/Divulgação)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira (15/1) que os leitos hospitalares do estado seguem disponíveis caso o Amazonas necessite de ajuda por causa do colapso na saúde em decorrência da COVID-19. O estado do Norte do país chegou a pedir ajuda para o atendimento a bebês prematuros, diante da falta de oxigênio em suas unidades hospitalares, mas conseguiu solucionar as pendências com relação aos leitos pediátricos

Ainda que Minas não viva situação totalmente tranquila, Zema ofereceu ceder alguns leitos pediátricos para o Amazonas na tarde desta sexta-feira. O governador disse que o estado segue à disposição para eventual ajuda no futuro.

"O Ministério da Saúde, que havia nos pedido leitos pediátricos para o Amazonas, informou que no momento, conseguiram resolver a situação. Assim, nossos leitos seguem disponíveis, caso necessário. Reforço que continuamos à disposição para auxiliar os Amazonenses no que for possível", postou Zema no Twitter.





A pasta havia informado que havia sido articulada com outros estados a disponibilidade inicial de 56 leitos de UTI, caso necessário: 25 em Curitiba (PR), 11 em Vitória (ES), 9 em Imperatriz (MA), 4 em Salvador (BA), 3 Feira de Santana (BA), 1 em Ariquemes (RO) e 3 no município de Macapá (AM).