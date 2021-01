PBH vai contratar 468 enfermeiros para vacinação contra a COVID-19

Está aberto o cadastro para contratação imediata de enfermeiros para reforçar os quadros das equipes de saúde sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na campanha de vacinação contra a COVID-19.

“Os profissionais devem atuar com os servidores responsáveis pela imunização no município, reforçando as equipes das salas de vacinação dos 152e as equipes volantes que vacinarão acamados e moradores das(Instituições de Longa Permanência para Idosos)”, informou a PBH neste sábado.