Manaus: Ministério da Saúde consegue oxigênio por mais 48 horas para bebês

A pasta informou ter conseguido alguns cilindros de oxigênio e que continuará monitorando a situação dos bebês prematuros de Manaus

informou, no fim da tarde desta sexta-feira (15/1), que conseguiu cilindros de oxigênio para manter 61 bebês prematuros por mais 48 horas em Manaus (AM). O governo estadual havia solicitado a outros estados leitos de Unidade de Terapia Intensiva (para a transferência dos recém-nascidos por risco de falta de oxigênio, que estava no limite.A pasta informou que continuará monitorando a situação desses bebês “e segue unindo esforços para conseguir mais balões de oxigênio para que os prematuros não precisem ser transferidos para outros estados”.Já foi articulada com outros estados, segundo o ministério, a disponibilidade inicial de 56 leitos de UTI, caso necessário: 25 em Curitiba (PR), 11 em Vitória (ES), 9 em Imperatriz (MA), 4 em Salvador (BA), 3 Feira de Santana (BA), 1 em Ariquemes (RO) e 3 no município de Macapá (AM).Na nota, o ministério não cita o estado de São Paulo. Mais cedo, entretanto, o governador(PSDB) disse que havia recebido a demanda do Amazonas e garantiu que iria atender. “Acabo de falar com o nosso secretário da Saúde e São Paulo atenderá integralmente esses 60 bebês. Pedi a ele, ao término da coletiva, para falar com o secretário de Saúde do Amazonas. Nós acolheremos todos os bebês que puderem ser transportados a São Paulo”, afirmou.O governador de Minas Gerais, Romeu, também ofereceu a rede hospitalar do estado para receber os bebês prematuros .O ministério informou que irá prestar apoio em todo o processo logístico de remoção junto às secretarias de Saúde estaduais e municipais “para que, caso ocorra a transferência, ela seja feita de forma segura e rápida, da forma mais cuidadosa possível, avaliando a necessidade e gravidade de cada recém-nascido”."Os bebês que poderão ser transportados seguem critérios clínicos definidos pelas equipes médicas, e serão acompanhados de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para prestar todo apoio aos prematuros”, informou.Mais cedo, o governador do Maranhão,(PCdoB), havia informado ao Correio que tinha sido cancelada a transferência dos bebês ao estado.O Conselho Nacional de Secretários de Saúde () informou que, após pedido do Amazonas, secretários estaduais de Saúde disponibilizaram prontamente leitos para suprir a demanda, mas que o governo federal havia chegado a “uma solução parcial do problema com a chegada de novos tanques de oxigênio ao Estado”.