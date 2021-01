COVID-19: Vacina russa Sputnik V começa a ser produzida no Distrito Federal

Inicialmente, a produção será exportada para Argentina e Bolívia, que aprovaram o uso do imunizante (foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

Vacinação

A produção industrial dacontra a COVID-19, a Sputnik V, teve início nesta sexta-feira (15/1) no Distrito Federal. A informação foi confirmada pela farmacêutica União Química, responsável pelo imunizante na América Latina.Apesar de a produção ser local, inicialmente, as doses serão exportadas para países que já registraram o imunizante, comoe Bolívia. Para a distribuição e uso em território nacional, é necessário que a empresa tenha autorização da Anvisa – que recebeu o pedido de realização de testes em 29 de dezembro.Além dano DF, a Universidade de Brasília (UnB) foi responsável pelos testes da vacina chinesaNessa quinta-feira (14/1), o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) divulgou que recebeu da Secretaria de Saúde do DF um plano de vacinação que prevê o início da imunização na capital federal em 20 de janeiro (quarta-feira).Apesar disso, a pasta se limita a dizer que seguirá os planos do Ministério da Saúde e não informou qual será a vacina aplicada nem quantas doses estarão disponíveis.Mesmo assim, expectativa da pasta é alcançar 200 mil pessoas na primeira fase, que inclui profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e pessoas com mais de 60 que estejam internados em instituições de longa permanência.A segunda contemplará pessoas entre 60 e 74 anos e, na terceira fase entram aquelas que possuemque agravam o quadro da doença.