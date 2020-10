Kalil garante que escolas de BH estão prontas para receber alunos a partir de janeiro

Kalil disse que famílias de alunos da rede municipal de BH continuarão recebendo cestas básicas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Durante a conversa com os jornalistas, o atual prefeito falou sobre o Kalil deu a declaração durante encontro com representantes de creches conveniadas à. Durante a conversa com os jornalistas, o atual prefeito falou sobre o calendário híbrido nas escolas municipais , ou seja, que mistura 2020 e 2021. Foi quando o chefe do Executivo falou sobre a expectativa do retorno das aulas presenciais.









No entanto, quando foi perguntado sobre uma data precisa para o retorno dos alunos às salas de aula, o candidato à reeleição foi sucinto. “Quem sabe disso não sou eu, é o vírus.”





O atual prefeito dee candidato à reeleição,, disse, nesta quarta-feira (21), que as escolas municipais estão prontas para receber alunos a partir dede 2021. O chefe do Executivo da capital mineira, no entanto, não citou uma data específica para isso acontecer.