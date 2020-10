Governador de Minas, Zema cria perfil no Tiktok para divulgar ações

Romeu Zema está há dois dias no Tiktok, rede social que tem feito sucesso entre os jovens (foto: Reprodução/Redes Sociais)













Gente e o Zema que respondeu minha cobrança no tiktok, achei humilde. pic.twitter.com/ddcjU6emt7 %u2014 Isté (@a_tal_da_iste) October 20, 2020



Apesar de ter agradado alguns mineiros, outros criticaram a ação do governador.



Sério que vocês vão cair na gracinha desse trouxa do Zema só porque ele fez um tiktok? Nosso estado deve tá ótimo pelo jeito pic.twitter.com/2rQStofgWS %u2014 Morgana (@MorganaLune) October 19, 2020



Veja a repercussão entre internautas

Meu governador é tiktoker https://t.co/fsqzCHlfnH %u2014 SuPerbi (@YoMatheuSuperbi) October 21, 2020

@Bella_cs @barbosamatheuso depois de uma blogueira na presidência temos um governador TikToker, onde vamos parar?! https://t.co/tqiadSAZhX %u2014 T. %uD83C%uDF53%uD83D%uDCAB%u2728 (@tacy_c) October 21, 2020

o cara é governador de um estado no meio de uma PANDEMIA e fica fazendo tiktok mds... https://t.co/xlT8p3t0oo %u2014 Raimundo Neto%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@RaimundoBenedi7) October 21, 2020



O governador de Minas Gerais,(Novo), criou um perfil na rede socialna última segunda-feira (19). As publicações de Zema falam sobre suas ações no comando do Executivo estadual.