Zema participa de evento de campanha de seu partido em Contagem

Durante discurso, o governador ressaltou seu apoio a Bernardino (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo) participou na noite desta quarta-feira (14), pela primeira vez de um evento oficial de campanha das eleições municipais deste ano. Zema esteve ao lado de seu colega de partido, Márcio Bernardino, candidato a prefeito de Contagem, na Grande BH.

“Vocês (moradores de Contagem), melhor que eu, sabem o quanto Contagem já sofreu com gestões desastrosas a frente da prefeitura. O partido NOVO não faz milagre, mas trabalha com ética, transparência e respeito ao dinheiro do pagador de impostos. Isso é o primeiro passo para construir uma nova cidade", afirmou Zema.



O governador também ressaltou as capacidades do candidato de seu partido. "Márcio Bernardino passou por um processo seletivo, é ético e tem todas as qualidades que o nosso partido exige. Está preparado para construir uma nova Contagem, com responsabilidade”, disse o governador.



Nesta quinta-feira, a agenda de Romeu Zema prevê participação em uma série de eventos no Sul de Minas. A princípio, ele não deve participar de atos de campanha de nenhum candidato de seu partido na região.