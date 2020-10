Zema participa de reunião com Pazuello para discutir vacinação contra COVID-19

AM





"O Ministério da Saúde garantiu que teremos vacina para os brasileiros a partir de janeiro do ano que vem, o que é um alento para os governadores. Para nós, o que interessa é ter uma vacina eficaz e com agilidade na produção. O estado de Minas já conta com um plano de contingência para garantir a distribuição a todos os mineiros", afirmou o governador Romeu Zema.

Pelas redes sociais, Zema postou um video e afirmou que Minas Gerais já tem um plano estruturado para vacinação. De acordo com ele, "nenhum estado será privelegiado ou prejudicado", já que as vacinas serão adiquiridas pelo Ministério da Saúde.



"Ninguém em Minas vai ficar sem essa vacina, que é tão importante", declarou o governador.

%uD83D%uDC89 Vacina da Covid 19 pic.twitter.com/KPxXK1urz9 %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) October 20, 2020



Vacinas

Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, até dezembro de 2020.



CoronaVac: 7 perguntas para entender a vacina do Butantan contra COVID-19 Na tarde de hoje, foi anunciada também pelo ministério a compra 46 milhões de doses da vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, até dezembro de 2020.





Na mesma reunião, a Fiocruz anunciou que a vacina de Oxford, negociada pelo governo federal, começará a ser produzida em fevereiro. Até julho, preveem cerca de 100 milhões de doses. Até dezembro de 2021, 210 milhões. %u200B



De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que a vacinação possa ser iniciada a partir de janeiro de 2021, através do Programa Nacional de Imunizações do SUS.





As vacinas estão em fase final de estudos e comprovação científica de sua eficácia para, posteriormente, serem registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).