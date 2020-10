Propaganda eleitoral: candidato do Novo em BH aposta em Zema, e Kalil se defende de ataques

Rodrigo Paiva foi apresentado por Romeu Zema durante programa (foto: Reprodução/Partido Novo) Prefeitura de Belo Horizonte, exibida entre 13h e 13h10 desta sexta-feira, contou com a participação de 10 dos 15 pleiteantes ao Executivo a partir de 2021. Destaca-se a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com Rodrigo Paiva (Novo) e a defesa do atual prefeito e candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD). A primeira propaganda eleitoral gratuita na televisão dos candidatos à, exibida entre 13h e 13h10 desta sexta-feira, contou com a participação dedospleiteantes ao Executivo a partir de 2021. Destaca-se a participação do governador de Minas Gerais,(Novo), com(Novo) e a defesa do atual prefeito e candidato à reeleição,(PSD).









Já durante os 2 minutos e 46 segundos a que tem direito, Kalil relembrou os problemas durante a atual gestão, como greve dos caminhoneiros, chuvas históricas entre o fim de 2019 e o início deste ano e a pandemia do novo coronavírus. “Vão prometer mundos e mundos, atacar de todos os jeitos, porque só isso que eles sabem fazer. Deixa falar o que quiser, quero ver alguém fazer como ele fez, porque candidato tem muito, mas prefeito mesmo, de verdade, é o Kalil”, diz a propaganda.





Com o maior tempo entre os candidatos, João Vítor Xavier (Cidadania) relembrou a atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), especialmente na Comissão de Minas e Energia e relacionada ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019. Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) usaram o tempo para apresentação própria.





Lafayette Andrada (Republicanos) abordou incessantemente a defesa família, enquanto Wadson Ribeiro (PCdoB) se colocou como candidato de esquerda. Áurea Carolina (Psol) relembrou o bom desempenho nas duas eleições anteriores, quando foi eleita vereadora e deputada federal, em 2016 e 2018, respectivamente.





Ex-secretária-adjunta da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Luisa Barreto (PSDB) comentou sobre a atuação no governo de Romeu Zema, enquanto Nilmário Miranda (PT) fez menções indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo petista. Fabiano Cazeca (Pros) é outro candidato com tempo de TV, mas não teve o programa exibido. Segundo ele, que registrou um Boletim de Ocorrência (BO) junto à Polícia Militar, o partido não enviou o programa a rádios e TVs.





Por causa do baixo desempenho nas eleições de 2018, os partidos a seguir não terão tempo de rádio de TV na campanha deste ano: PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP. Da lista citada, quatro partidos têm candidatos a prefeito em BH. Desta forma, os postulantes a seguir não aparecerão no ar durante a campanha: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB).





A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro. As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado. No rádio, as primeiras inserções já foram ao ar entre as 7h e 7h10, e novas inserções ocorrem entre 12h e 12h10. Na televisão, os programas serão veiculados entre 13h e 13h10 e das 20h30 às 20h40.





O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.