'Se eu fosse eleitor mineiro, votaria em você', diz Bolsonaro a Bruno Engler, candidato a prefeito de BH

Apesar de dizer que não faria campanha por Engler, Bolsonaro participou de vídeo eleitoral com o candidato (foto: Reprodução/Facebook Bruno Engler) Deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, Bruno Engler (PRTB) divulgou um vídeo nessa quinta-feira (8) com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Pela primeira vez, o chefe do Governo Federal faz menção direta ao “afilhado” e mostra apoio ao jovem, de 23 anos. e candidato ànas eleições municipais deste ano,(PRTB) divulgou um vídeo nessa quinta-feira (8) com o presidente da República,(sem partido). Pela primeira vez, o chefe do Governo Federal faz menção direta ao “afilhado” e mostra apoio ao jovem, de 23 anos.









Na sequência, Bolsonaro, eleito como presidente em 2018 com 55,13% dos votos válidos (57.797.847 votos), elogia Bruno Engler e deseja sorte ao candidato. “Eu não quero desmerecer nenhum outro candidato à Prefeitura de BH. Mas é uma satisfação muito grande vê-lo, jovem, se dedicando, se empenhando, por um cargo do Executivo que não apenas o consagra, bem como vai dar oportunidade muito grande de mostrar que a juventude está perfeitamente afinada com os interesses de BH e com os interesses do Brasil. Pode contar comigo no que for possível”.





No vídeo, há também o jingle de Engler para a campanha eleitoral. “Sou B de Bolsonaro, sou de B de BH, sou B de Bruno Engler, 28 vou votar”.





A chapa é composta pela candidata a vice, Coronel Cláudia. Há um imbróglio envolvendo o nome de Mauro Quintão, que também foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) como vice de Engler.





Nessa quinta, o órgão acatou uma decisão do candidato bolsonarista contra a cassação da chapa com Coronel Cláudia. O PRTB diz que a chapa deveria ser composta por Quintão, enquanto Engler trabalha com a coronel como vice.





Concorrem com Engler à cadeira da prefeitura de BH outros 14 candidatos: Alexandre Kalil (PSD), Áurea Carolina (Psol), Cabo Xavier (PMB), Fabiano Cazeca (Pros), João Vítor Xavier (Cidadania), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marília Domingues (PCO), Nilmário Miranda (PT), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU).



O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.