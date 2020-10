Em nova reaproximação com comerciantes, Kalil se encontra com Sindilojas e Sindiópticas

Relação de Kalil com comerciantes ficou abalada pelas restrições impostas pela PBH em função da pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press) Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição no pleito deste ano, dará mais um passo em busca de uma reaproximação com a área do comércio da cidade. O governante tem previsto para esta tarde, em agenda de campanha, um almoço com representantes do Sindicato do Comércio Lojista (Sindilojas) e do Sindicato do Comércio Óptico (Sindiópticas). Nesta sexta-feira (9),(PSD),no pleito deste ano, dará mais um passo em busca de uma reaproximação com a área do comércio da cidade. O governante tem previsto para esta tarde, em agenda de campanha, um almoço com representantes do Sindicato do Comércio Lojista () e do Sindicato do Comércio Óptico ().









A relação de Kalil com a área do comércio ficou abalada neste ano devido à pandemia do novo coronavírus. Junto da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Sindilojas participou de diversas reuniões com a Prefeitura de BH para uma maior flexibilização das atividades comerciais, algo que foi tratado com rigidez pelo Executivo.





Fato é que o presidente da CDL, Marcelo Souza e Silva (Patriota), candidatou-se à Prefeitura de BH nas eleições municipais deste ano. Ao contrário do Sindilojas, a CDL foi mais crítica com Kalil e emitiu diversas notas de repúdio contra a gestão, especialmente desde o início da pandemia.





O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.