Com 56% das intenções de voto, Kalil lidera disputa pela Prefeitura de BH

Alexandre Kalil (PSD) busca a reeleição. Seu vice - e colega de partido - é Fuad Noman. A coligação tem, ainda, Rede, MDB, PP, PV, PDT, Avante e DC. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Kalil domina cenário espontâneo

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) lidera com ampla vantagem a corrida eleitoral em Belo Horizonte. Pesquisa do Datafolha aponta que o candidato à reeleição tem 56% das intenções de voto.O segundo colocado é o deputado estadual(Cidadania), com 6%. A deputada federalCarolina, do Psol, soma 3%, mesmo percentual do parlamentar estadual Bruno Engler (PRTB).Depois, vêm Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Nilmário Miranda (PT) e Rodrigo Paiva (Novo), com 2% cada.são 7%. Brancos e nulos, juntos, formam grupo de 13%. Cabo Washington Xavier (PMB), Fabiano Cazeca (Pros), Marília Domingues (PCO), Wanderson Rocha (PSTU) e Marcelo Souza e Silva (Patriota) têm 1%.Luisa Barreto (PSDB), Lafayette Andrada (Republicanos) e Wadson Ribeiro (PCdoB) não atingiram 1%.O atual prefeito tem 37% da preferência na cena espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados aos entrevistados. Os que não sabem o voto são 42%.Áurea tem 2%; João Vítor, Nilmário, Paiva e Engler somam 1% cada. Juntos os demais postulantes têm 4%. Manifestações nulas ou em branco são 10%.A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os dias 5 e 6 deste mês, foram entrevistados 800 belo-horizontinos. O nível de confiabilidade do levantamento, encomendado por TV Globo e Folha de S. Paulo, é de 95%.