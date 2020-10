Vereadores e presidente da Câmara são barrados durante visita de Zema ao Sul de Minas

Estrada liga a cidade de São Sebastião do Paraíso ao distrito de Guardinha. (foto: Redes Sociais)

governador Romeu Zema visita o Sul de Minas nesta quinta-feira (15). Na parte da manhã, Zema esteve na obra dede uma estrada vicinal da rodovia. O trecho, com cerca de 12 quilômetros, liga a cidade deao distrito de. “Estou aqui fazendo mais um giro pelo estado, dessa vez para inaugurar duas obras importantes na região”, disse Zema.

De acordo com o secretário de Obras do município, José Antônio Cintra, o trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira parte, sete quilômetros foram pavimentados. A obra teve um custo de pouco mais de R$500 mil por quilômetro. “Esse sonho de pavimentação se estende há mais de 100 anos”, completa.

Presidente da Câmara e vereadores foram barrados em São Sebastião do Paraíso (foto: Redes Sociais)

Houveapós vereadores e o presidente da, Lisandro José Monteiro (SD), serem. De acordo com a assessoria da prefeitura, a decisão foi dade Zema. “Foi passado para gente que pessoas não cadastradas eàsmunicipais 2020 não participariam para evitarno local”, afirma assessoria da prefeitura.

Passos

entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador, mas até a publicação dessa matéria não obteve retorno.

Zema também inaugurou obra de duplicação da MG-050 no perímetro urbano (foto: Nádia Bícego/divulgação )

Em seguida, o governador foi a Passos para ada obra deda, no perímetro urbano.“Uma obra fundamental para dar mais segurança e um acesso seguro ao aeroporto, a Fortaleza de Minas e também ao Distrito Industrial”, ressalta.

De acordo com a prefeitura, a obra recebeu investimento de R$42 milhões e atende uma antiga demanda da população. “A melhoria do tráfego também vai contribuir para a atração de novas empresas, por beneficiar a logística e infraestrutura locais, gerando novos empregos e desenvolvimento econômico”, explica assessoria de imprensa.

Durante discurso, o governador aproveitou para citar a preocupação com o nível da represa de Furnas. Segundo o Zema, a situação é acompanhada pelo governo. “Sempre que tenho oportunidade eu trato desse assunto com as autoridades. Essa questão do nível baixo não é exclusividade de Furnas. Outras represas no Estado também enfrentam o mesmo problema. Um tanto quanto desse problema deve-se ao baixo índice de chuvas. Estamos fazendo de tudo para recuperar essa baixa”, diz.

Além disso, o governador falou sobre o acerto de contas do Estado. “Há cinco anos o Estado não paga em dia o funcionalismo e faz uso de artifícios para resolver os seus problemas financeiros. E sabemos que não adianta querer tampar o sol com a peneira”, afirma.

Ele também citou a questão da privatização da CEMIG para aumento de capital e melhoria no investimento da rede. “A privatização não é uma bandeira ideológica em Minas, é uma necessidade. No dia em que a CEMIG estiver privatizada, terá um investimento de R$ 15 bilhões para colocar em dia todas as linhas de transmissões que foram sucateadas e que deixam a desejar. Minas viveu um círculo vicioso nos últimos anos. Precisa passar a viver um círculo virtuoso”, afirma.

Na parte da tarde

Após o almoço, Zema seguiu para Caldas. Ele visita a vinícola experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). No local, são produzidos vinhos finos premiados internacionalmente durante a competição Decanter World Wine Awards.

No fim da tarde, o governador segue para a fábrica da Ferrero Rocher, em Poços de Caldas. No município, são fabricados doces e chocolates que abastecem diversos países, favorecendo o fluxo de exportação e importação e, consequentemente, a economia mineira.