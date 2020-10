Candidatos convidam Kalil para debate na porta da Prefeitura de BH

Wendel Mesquita e Luisa Barreto protocolaram carta-convite junto à prefeitura, nesta quarta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Os candidatos a prefeito de Belo Horizonte(PSDB) e Professor(Solidariedade) foram, nesta quarta-feira, ao comitê de Alexandre Kalil (PSD), no Centro, para convidar o atual prefeito e candidato à reeleição a participar de debate eleitoral em frente à sede do Executivo municipal. O encontro ao ar livre foi agendado para esta quinta-feira (22), às 10h.Luisa e Wendel estenderam o chamado aos outros 12 postulantes a prefeito de BH. Na carta-convite protocolada junto à prefeitura, os candidatos lembram quenão compareceu ao debate de 1° de outubro, promovido pela TV Band Minas.“Acreditamos que o debate de ideias legitima a democracia e permite que a população tenha todas as ferramentas necessárias para se posicionar em uma eleição democrática “, diz o texto, que classifica os encontros entre candidatos como “um importante momento para oe a exposição de ideias.”A ausência de Kalil foi alvo de críticas dos presentes ao debate da Band. O prefeito rebateu alegando ser grupo de risco para o novo coronavírus — cujo risco de contaminação se potencializa em ambientes fechados. No documento, os representantes de PSDB e Solidariedade, contudo, observam que os candidatos devem encontrar formas de dialogar.“Vivemos um momento de pandemia e, nós, como candidatos a representantes e porta-vozes de uma cidade, temos de encontrar maneiras para debater e apresentar nossas propostas”, pontua a dupla.procurou a assessoria de Kalil para saber se o concorrente à reeleição considera participar do encontro. A equipe de campanha disse que o prefeito não vai comentar o caso.

Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial