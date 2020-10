'Em defesa da família', candidatos à Prefeitura de BH tentam colar em Bolsonaro para garantir votos

Candidatos em BH, deputados apostam em alinhamento a Bolsonaro para cativar eleitorado. (foto: Arquivo Pessoal/Lafayette Andrada; Reprodução/Bruno Engler)

Alinhamento às ideias do presidente Jair(sem partido), defesa do conservadorismo nos costumes e da dita “família tradicional”, além de materiais de campanha nas cores da bandeira do Brasil: elementos que dão o tom de duas candidaturas à Prefeitura de Bruno Engler (PRTB) e Lafayette Andrada (Republicanos) tentam colar suas imagens ao chefe do Executivo nacional para decolar na corrida eleitoral.





“Partido da família Bolsonaro”

Semelhantes, propostas estão alinhadas ao Planalto

Oficialmente, Engler é “apadrinhado” por Bolsonaro, que gravou vídeo garantindo votar nele caso fosse eleitor de Belo Horizonte . Lafayette, no entanto, tem postado fotos e vídeos com o presidente nas redes sociais — além de utilizar as imagens nos programas eleitorais de televisão.Aos 23 anos, o deputado estadual do PRTB diz enfatizar ser próximo a Bolsonaro por “coerência”. “Sou uma pessoa de direita, conservadora, e me elegi deputado em cima da plataforma bolsonarista. A plataforma que quero levar à prefeitura é de direita, do presidente. Quem votar em mim, está votando em alguém que pensa e age como Bolsonaro’, afirma, em primeiro mandato na Assembleia Legislativa.Parlamentar federal desde o ano passado, Lafayette também aposta na semelhança de pensamentos com o presidente. “Quero mostrar que tenho alinhamento de ideias e programático com o governo de Bolsonaro. Tenho amizade por ele e os filhos dele são filiados ao meu partido”, aponta.Segundo a mais recente pesquisa do Ibope, Engler tem 2% das intenções de voto, enquantosoma 1%. Ambos estão muito longe de Alexandre Kalil (PSD), que tenta a reeleição e possui 59% O candidato do Republicanos não se mostra temeroso com a possibilidade de “dividir” votos com Engler. “Bolsonaro não tem só um amigo no Brasil inteiro”, sustenta, reconhecendo a proximidade entre o rival e o presidente da República.“O eleitor belo-horizontino não é bobo. Está bem claro quem é o candidato do Bolsonaro nesta eleição. Tenho o apoio do presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Isso já foi deixado claro em lives e no vídeo que ele gravou, dizendo que, se votasse em Belo Horizonte, votaria em mim”, rebate o deputado estadual.Nem todos os candidatos em BH veiculam inserções gratuitas nas estações de rádio e televisão. A regra, que começou a valer a partir deste ano, leva em consideração o desempenho das legendas no pleito anterior. Os baixos resultados do PRTB deixaram Engler fora do horário eleitoral. Lafayette, por outro lado, dispõe de 38 segundos em cada um dos dois blocos diários de 10 minutos Em seus comerciais, ele passou a enfatizar o fato de ser filiado ao “partido da família Bolsonaro”. Embora o líder do clã esteja sem legenda — e concentrado em criar a Aliança pelo Brasil —, Flávio (senador) e Carlos (vereador no Rio de Janeiro) integram o Republicanos. Eduardo, que é deputado federal, ainda está no PSL, última agremiação a abrigar o presidente.questionou o candidato sobre possíveis prejuízos que a associação a Flávio Bolsonaro, investigado pela Justiça por supostas ‘rachadinhas’ de salário cometidas enquanto era deputado federal fluminense , pode causar. Lafayette, contudo, diz que a sigla abriga outros nomes ligados ao presidente, como Rogéria Bolsonaro, ex-esposa de Jair, e que tenta voltar à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.“Não vinculei meu nome ao Flávio. Tenho vinculado meu nome à presidência da República, ao conteúdo programático do governo que ele utiliza. Vamos adotar, em Belo Horizonte, algo semelhante. É o partido da família Bolsonaro. É mais de um filho e a mãe de um dos filhos dele”, argumenta.A estratégia de Lafayette é questionada por Engler, que chama o apelo à questão partidária de “contorcionismo de palavras”. “Lafayette fez um contorcionismo de palavras. Ele está se valendo do fato de que tem tempo de televisão, e eu não, para dialogar com as pessoas que não me conhecem e tentar convencê-las de que ele é o candidato da família Bolsonaro. Cabe a mim e à minha campanha fazer chegar ao conhecimento das pessoas que eu sou o candidato mais alinhado e tenho o apoio da família Bolsonaro”, observa.Bruno Engler e Lafayette Andrada propõem intervenções semelhantes em Belo Horizonte. Ambos defendem a implantação das escolas cívico-militares, modelo que tem a simpatia de Bolsonaro. Os candidatos propõem, ainda, mudanças na guarda municipal: enquanto o postulante do Republicanos quer aumentar o efetivo da corporação por meio do alistamento facultativo de jovens, o representante do PRTB deseja ampliar a atuação da instituição na segurança municipal.O alinhamento ao governo federal, sustenta Lafayette, é fundamental para a concretização de obras propostas por sua campanha, como o monotrilho e a abertura de uma via ligando o Belvedere ao Sion. “São por recursos para fazermos obras importantes que Belo Horizonte precisa, de contenção de recursos e mobilidade”.



"São bandeiras que o presidente Bolsonaro defendeu na campanha e defende ao longo mandato", salienta o outro concorrente

Apelo ao verde e amarelo

As duas campanhas também coincidem nas cores escolhida para os materiais de divulgação: o verde e o amarelo, que preenchem a bandeira do. Os tons foram utilizados por Bolsonaro durante a eleição presidencial vencida por ele. O chefe do Executivo nacional é conhecido por enaltecer constantemente os símbolos nacionais.Lafayette diz ter feito questão de colocar o verde e amarelo em sua campanha, mesmo se tratando de uma disputa local. “Também sou patriota. Verde amarelo são as cores da pátria e, também, do meu partido”. Apesar de também se reconhecer patriota,Engler admite que as cores foram “inspiradas” na campanha bolsonarista. “É para ressaltar que é uma campanha patriota, de pessoas que amam o país, e também, essa aproximação com o presidente Bolsonaro, que é uma figura muito patriota, valoriza nossa bandeira, grande símbolo nacional, e está sempre usando verde e ama”, pontua.Os símbolos utilizados por ele, aliás, também remetem à campanha do presidente. Assim como Bolsonaro, Há ênfase à letra B — de Bruno — e ao número de sua legenda na urna eletrônica.Lafayette faz, também, outra tentativa de “juntar” sua imagem aos ideais propagandeados por Bolsonaro: seus reclames televisivos têm, no início e no fim, um locutor exaltando tratar-se de uma candidatura “em defesa da família” . O Republicanos, vale ressaltar, é um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd).