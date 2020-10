Justiça Eleitoral nega registro de chapa formada por Engler e coronel da PM

Aos 23 anos, bolsonarista Bruno Engler é candidato a prefeito de BH pelo PRTB. (foto: Luiz Santana/ALMG)

A Justiça Eleitoral indeferiu, em primeira instância, a chapa composta por Bruno Engler e Cláudia Romualdo (ambos do PRTB) para a disputa da Prefeitura de. Contrário à decisão do partido de escalar o presidente municipal da legenda, Mauro Quintão, para o posto de vice, Engler registrou, por conta própria, parceria com a coronel reformada da Polícia Militar. A decisão foi emitida nesta segunda-feira pela 39° Zona Eleitoral da capital.Na sentença, o juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho alega que o nome de Mauro Quintão consta na ata da convenção municipal do PRTB — documento encaminhado à Justiça como parte do processo de registro da. O caso segue, agora, para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).Engler se manifesta no processo, dizendo que o PRTB firmou coligação com o PSC — responsável por indicar Maria do Carmo Maciel Lopes para ser vice-candidata. Segundo acordo citado pelo deputado estadual, ele teria liberdade para escolher a composição da chapa, sem eventuais intervenções de Quintão.De acordo com Engler, as tratativas foram costuradas em videoconferência que contou com a participação do presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix. Em 16 de setembro, no entanto, um dia após a reunião com Fidelix, Quintão marcou encontro extraordinário da direção municipal — e se colocou como postulante a vice.“O senhor Mauro Marcelo Quintão valeu-se da burocracia partidária para, sorrateiramente, indicar o seu próprio nome para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito na chapa majoritária (sic) encabeçada por Bruno Engler, contrariando a deliberação realizada em reunião Prévia da Comissão Municipal com a Comissão Nacional”, afirma a defesa do candidato a prefeito.Mauro Quintão, por sua vez, diz que Bruno Engler age de forma indisciplinada. O dirigente do PRTB em BH explicou que, na convenção responsável por oficializar o candidato a prefeito, ficou definido que o diretório municipal teria amplos poderes para escolher o vice.“Vê-se que não há qualquer dissidência ou divergência partidária.O que existe é indisciplina partidária que acomete o senhor Bruno Engler, com todo o respeito”, alega.A defesa de Engler pediu que Levy Fidelix fosse ouvido, mas o juiz negou. Segundo o magistrado, a ata da reunião extraordinária que marcou a indicação de Quintão é assinada pelo mandatário nacional do PRTB.Ao, o advogado de Engler, Luiz Márcio Siqueira Júnior, garantiu que o cliente vai recorrer, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se preciso for.Ronaldo Bretas, defensor de Mauro Quintão, disse que a sentença era esperada. Ele assegura que os argumentos são suficientes para a manutenção da decisão em segunda instância.No fim de setembro, o juiz Henrique Marinho já havia indeferido a chapa composta por Engler e Cláudia . Em 8 de outubro, contudo, o TRE-MG anulou a decisão . Ao determinar o retorno do caso à instância inicial, a corte pediu que as partes fossem ouvidas.O PRTB é a agremiação de Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Bruno Engler é próximo ao presidente Jair(sem partido).