Candidato em BH, Fabiano Cazeca volta a não ter propaganda exibida em rádio e TV

Cazeca é um dos 11 candidatos à Prefeitura de BH que podem participar da propaganda eleitoral (foto: Divulgação/Fabiano Cazeca) Fabiano Cazeca (Pros), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais deste ano, voltou a não ser exibido por rádios e TVs na propaganda eleitoral gratuita. No bloco da tarde desta segunda-feira, o tempo destinado a ele não foi composto pelo próprio programa. O programa de(Pros), candidato ànasdeste ano, voltou a não ser exibido por rádios e TVs na propaganda eleitoral gratuita. No bloco da tarde desta segunda-feira, o tempo destinado a ele não foi composto pelo próprio programa.









Desde o início da propaganda eleitoral gratuita, em 9 de outubro, Cazeca tem convivido com problemas por conta do programa. Ele só foi ter o material reproduzido na última sexta-feira e no sábado. Porém, o nome do Pros voltou a ser ausência nesta segunda.





Cazeca tem direito a 14 segundos em cada um dos dois blocos diários de 10 minutos. Quando a campanha mas emissoras se iniciou, em 9 de outubro, ele alegou, ao EM, que o partido não tem cumprido com as promessas acordadas antes do período eleitoral.





O candidato chegou a registrar Boletim de Ocorrência e classificou a atitude do Pros como uma 'maneira covarde e deliberada' de tentar retirá-lo da disputa. Nem todos os 15 candidatos a prefeito têm direito a tempo de rádio e TV.





Legislação que entrou em vigor neste ano atrela o direito ao desempenho na eleição anterior, em 2018, no caso. Por isso, não aparecem nas peças Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU).





A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro. As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado. No rádio, as primeiras inserções vão ao ar entre as 7h e 7h10, e novas inserções ocorrem entre 12h e 12h10. Na televisão, os programas serão veiculados entre 13h e 13h10 e das 20h30 às 20h40.





O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.