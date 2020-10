A duas horas do fim do prazo, Bruno Engler entrega documento que comprova plano de governo

Na Assembleia Legislativa desde o ano passado, bolsonarista Bruno Engler tem apenas 23 anos. (foto: Henrique Chendes/ALMG) Bruno Engler (PRTB), que concorre à prefeitura de Belo Horizonte, atendeu, a duas horas do fim do prazo, ao despacho judicial que determinava a apresentação de seu plano de governo. De acordo com a assessoria jurídica de Engler, como existem dois registros de candidatura, o documento está incluso nos dois processos. O candidatoEngler (PRTB), que concorre à prefeitura de Belo Horizonte, atendeu, a duas horas do fim do prazo, ao despacho judicial que determinava a apresentação de seu plano de governo. De acordo com a assessoria jurídica de Engler, como existem dois registros de candidatura, o documento está incluso nos dois processos.

O candidato encabeça duas chapas presentes na plataforma do TSE. Em uma delas, o plano de governo está anexado aos documentos entregues à Justiça. Na outra, não. Mesmo assim, nenhum dos dois registros públicos da candidatura tinha as propostas disponíveis para leitura.

O plano de governo compila as propostas pensadas por candidatos a cargos ligados ao Executivo. Trata-se de um documento obrigatório para o registro de chapa. Os arquivos estão presentes nas páginas dos outros 14 postulantes a prefeito da capital mineira.

A ausência da entrega da proposta de governo poderia proporcionar o indeferimento do pedido de registro de candidatura. O PRTB registrou Engler como cabeça de chapa composta, também, pelo presidente municipal da legenda, Mauro Quintão. Sem concordar com o nome escolhido para o posto de vice-candidato, ele protocolou parceria com Cláudia Romualdo, coronel reformada da Polícia Militar.

Divergências na declaração de bens

No fim de setembro, ele explicou, ao Estado de Minas, as diferenças. Segundo Engler, a declaração inicial de seus bens foi feita com base no Imposto de Renda de 2019. Ao prestar contas pela segunda vez, para inscrever a chapa com Cláudia Romualdo, informou, por exemplo, a troca de veículo que fez no início deste ano.

Na intimação, a Justiça Eleitoral pede, ainda, que o candidato do PRTB esclareça ou retifique a declaração de bens apresentada. Por ter apresentado dois registros de candidatura, as listas de patrimônio possuído por ele divergem.Na primeira parceria com Mauro Quintão, Engler disse possuir R$ 159.759,89 em bens. Na segunda composição, com Cláudia Romualdo como vice, o parlamentar apontou ter R$ 161.759,88.