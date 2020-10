Com duas chapas, Engler tem até o fim desta quarta para apresentar plano de governo à Justiça

Na Assembleia Legislativa desde o ano passado, bolsonarista Bruno Engler tem apenas 23 anos. (foto: Henrique Chendes/ALMG)

Divergências na declaração de bens

(PRTB) é o único candidato à Prefeitura decujo plano de governo não consta na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disponível para consulta pública. Em intimação enviada na segunda-feira (12), a Justiça Eleitoral diz não ter recebido o documento. O prazo para a entrega encerra nesta quarta-feira, às 23h59.Engler, contudo, encabeça duas chapas presentes na plataforma do TSE. Em uma delas, o plano de governo está anexado aos documentos entregues à Justiça. Na outra, não. Mesmo assim, nenhum dos dois registros públicos da candidatura tem as propostas disponíveis para leitura.O plano de governo compila as propostas pensadas pora cargos ligados ao Executivo. Trata-se de um documento obrigatório para o registro de chapa. Os arquivos estão presentes nas páginas dos outros 14 postulantes a prefeito da capital mineira.Na intimação, a analista judiciária Luciana Miris Soares Veloso Nunes salienta que a ausência da entrega da proposta de governo pode proporcionar o indeferimento do pedido de registro de candidatura.“Não foi recebido o arquivo contendo a proposta de governo do candidato, razão pela qual deverá ser reapresentado”, diz trecho do texto.O PRTB registrou Engler como ‘cabeça’ de chapa composta, também, pelo presidente municipal da legenda, Mauro Quintão. Sem concordar com o nome escolhido para o posto de vic-candidato, ele protocolou parceria com Cláudia Romualdo, coronel reformada da Polícia MilitarEm contato com a reportagem, o advogado de Engler, Luiz Márcio Siqueira Júnior, garantiu o envio do documento até o fim do prazo. A tendência é que o plano de governo anexado ao primeiro registro seja replicado.Na intimação, a Justiça Eleitoral pede, ainda, que o candidato do PRTB esclareça ou retifique a declaração de bens apresentada. Por ter apresentado dois registros de candidatura, as listas de patrimônio possuído por ele divergem.Na primeira parceria com Mauro Quintão, Engler disse possuir R$ 159.759,89 em bens. Na segunda composição, com Cláudia Romualdo como vice, o parlamentar apontou ter R$ 161.759,88.No fim de setembro, ele explicou, ao, as diferenças. Segundo Engler, a declaração inicial de seus bens foi feita com base no Imposto de Renda de 2019. Ao prestar contas pela segunda vez, para inscrever a chapa com Cláudia Romualdo, informou, por exemplo, a troca de veículo que fez no início deste ano.