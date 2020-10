Eleições 2020: confira a agenda dos candidatos à PBH nesta quarta (14/10)

(foto: Paulo Miranda/Arte EM/D.A Press)

Reunião no Comitê Central pela manhã.

Áurea Carolina (Psol): Compromisso com imprensa local pela manhã. À tarde, reunião com professores e alunos de cursinhos populares.

Bruno Engler (PRTB): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Cabo Washington Xavier (PMB): Visita ao Mercado Municipal no início da tarde. Logo depois, reunião com trabalhadores do setor de transporte urbano.

Fabiano Cazeca (Pros): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

João Vitor Xavier (Cidadania): Ato em instituição de apoio a moradores em situação de rua pela manhã. À tarde, almoço com lideranças religiosas e encontro com diretores de escolas particulares.

Lafayette Andrada (Republicanos): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral à tarde. Compromisso com a imprensa durante todo o dia.

Luisa Barreto (PSDB): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã. Eventos virtuais no decorrer da tarde.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Marília Domingues (PCO): Eventos virtuais e reunião no decorrer de todo o dias.

Nilmário Miranda (PT): Gravação externa de programas de rádio e TV para horário eleitoral no início da manhã. Logo depois, carreata pela região da Lagoinha. Eventos virtuais no decorrer da tarde.

Rodrigo Paiva (Novo): Encontro com o Rei Momo da cidade pela manhã. À tarde, ato de campanha na Estação Diamante.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Panfletagem na sede da Copasa no bairro Santo Antônio no início da manhã. Logo depois, produção de material de campanha. À tarde, evento com movimento artístico no Centro.

Wanderson Rocha (PSTU): Pela manhã, reunião com professores da rede estadual. Encontro com apoiadores no comitê de campanha no final da tarde.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

