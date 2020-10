Cazeca volta a ficar fora do horário eleitoral, e Justiça dá prazo para partido enviar programas

Candidato do Pros está envolvido em impasse com a legenda. (foto: Arquivo Pessoal/Fabiano Cazeca)

O juiz Elias Charbil Abdou Obeid, da 28° Zona Eleitoral de, decidiu que Fabiano, candidato doa prefeito da capital mineira, tem o direito de utilizar suas inserções gratuitas de rádio e televisão. Um impasse entre o empresário e a legenda tem feito com que as propagandas não sejam exibidas . A decisão, dessa segunda-feira, dá 24 horas como prazo para o envio do material.





O Pros não enviou, à Justiça, os conteúdos gravados por Cazeca. Na sentença, o magistrado estipula multa de R$ 5 mil para cada dia de descumprimento da decisão.



A chapa é composta por Pros e PTC. Segundo a legislação eleitoral, o envio dos programas eleitorais é responsabilidade da coligação. Mesmo assim, o magistrado alega que divergências internas não podem prejudicar a campanha de um candidato.



“Assim, tendo por fundamento a legislação eleitoral vigente, é a Coligação quem tem, em primeiro momento, o direito de encaminhar as mídias para a propaganda eleitoral gratuita. Por outro lado, o candidato faz parte da coligação e está tendo seu direito de veiculação da propaganda prejudicado, por toda esta questão interna entre ele e o partido que deverá ser solucionada em outro momento”, sustenta Elias Obeid.





Cazeca tem ‘aparição relâmpago’

A candidatura do Pros tem direito a 14 segundos em cada um dos dois blocos diários de 10 minutos. Na quinta-feira (15), Cazeca, que é vice-presidente estadual do Pros, fez por conta própria os procedimentos legais para envio do material . No dia seguinte, o programa chegou a ser veiculado , mas nesta semana, o tempo do candidato a televisão acabou preenchido por um slide informativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).A propaganda eleitoral em rádio ecomeçou no último dia 9. À época, Cazeca chegou a registrar boletim de ocorrência para fazer uso de seus segundos. Ao Estado de Minas, ele chegou a classificar a decisão do Pros de não entregar os materiais como uma 'maneira covarde e deliberada' de tentar retirá-lo da disputa.Nem todos os 15 candidatos a prefeito têm direito a tempo de rádio e TV. Legislação que entrou em vigor neste ano atrela o direito ao desempenho na eleição anterior. Por isso, Bruno Engler (PRTB), Cabo Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não aparecem. A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro.As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado. No rádio, as primeiras inserções vão ao ar entre as 7h e 7h10, com novo espaço entre 12h e 12h10. Na televisão, os programas são veiculados entre 13h e 13h10 e das 20h30 às 20h40. O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.