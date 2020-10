Kalil chama saúde pública em BH de 'robusta', mas admite falhas: 'É ruim, podia ser muito melhor'

Kalil lidera as pesquisas na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Eleições 2020 em Belo Horizonte









Candidato à reeleição, o prefeito Alexandre(PSD) enalteceu, nesta segunda-feira, a atuação da saúde pública de Belo Horizonte no combate à pandemia do novo. Ele, no entanto, admitiu que o sistema tem falhas. A declaração foi dada após encontro com representantes do Conselho Regional de Medicina (CRM-MG) e outras entidades médicas.“(A saúde pública) é ruim, podia ser muito melhor, mas dentro da realidade nacional, e como profissionais do ramo, (os representantes do setor médico) entendem que a saúde de Belo Horizonte é robusta, e que muito dinheiro é investido nela”, afirmou, em breve entrevista coletiva.A prioridade de Kalil, segundo o próprio, é fortalecer a atenção primária. Ele prometeu encerrar o ano com 40 novos centros de saúde, além de outros 38 em 2021.Questionado sobre os pedidos de expositores da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, a, para expansão do espaço destinado aos barraqueiros, Kalil garantiu que a flexibilização vai ocorrer conforme os números da COVID-19 na cidade.“Estão achando que a pandemia acabou. Na hora que a pandemia tiver acabado ou existir uma vacina, vamos sentar e conversar sobre o assunto. A pandemia não passou. Pela população de Belo Horizonte ter entendido a gravidade da pandemia, é que estamos conseguindo viver este novo mundo”, sustentou, dizendo que a ideia da administração municipal é evitar recuos nos avanços graduais.O prefeito prometeu auxílio aos setores mais impactados pelos efeitos econômicos impostos pela pandemia, mas voltou a pregar cautela à população. “Estamos no caminho certo. Agora estamos flexibilizando, mas lembrando da máscara, de ficar em casa e lembrando que nada passou. Se a gente quer chegar ao natal do jeito que estamos e não tivermos esse cuidado, vai ser muito difícil. Não queremos ter retrocesso como está acontecendo na Europa”, pontuou.Nesta segunda, a Justiça Eleitoral suspendeu liminar que concedia direito de resposta a Kalil, em virtude de propaganda veiculada por João Vítor Xavier (Cidadania ). O pessedista exigiu e conseguiu, na Justiça, réplica utilizando o tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV de João Vítor Xavier. A denúncia apontava falhas em dados expostos pela político do Cidadania nos programas.Na peça, João Vítor aborda as mortes causadas pelas. Contudo, o programa diz que elas ocorreram em 2019, sem citar um recorte até março de 2020. Segundo a denúncia do candidato do PSD, o número de 14 mortes no ano passado, apresentado durante o programa eleitoral do político do Cidadania, está errado.Após a agenda desta segunda, Kalil comentou o tema. “Fake news não pode. É mentira. Não tivemos 14 mortes em 2019. Simples assim. Entramos (com o direito de resposta) porque é mentira. Mentira é fake news. Não dou importância para isso”.