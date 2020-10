Seis dias após início das propagandas em rádio e TV, Cazeca envia programas

O partido de Cazeca ainda não entregou os materiais à Justiça Eleitoral (foto: Divulgação)

Único dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte com direito a tempo de rádio e televisão que ainda não apareceu no horário eleitoral, Fabiano Cazeca (Prós) protocolou, nesta quinta-feira, seu plano de mídia. O documento é composto, justamente, pelas inserções gratuitas.

O partido de Cazeca ainda não entregou os materiais à Justiça Eleitoral. A campanha do empresário, contudo, entende que ele, por ser vice-presidente estadual do Pros, está legalmente apto a entregar oficialmente os programas.





Em nota, Cazeca disse que "forças ocultas" atuam para barrar sua campanha . Ele voltou a tecer críticas ao Pros. O staff de Cazeca trabalha para veicular os programas já a partir desta sexta (16).





“Há forças ocultas querendo impedir que a gente faça a nossa campanha. Essa postura do partido coincide com as críticas que fiz ao atual prefeito tanto na imprensa como nas minhas redes sociais, assim como as farei também no horário eleitoral gratuito. Temos propostas. E, para isso, precisamos denunciar a forma incompetente, autoritária e insensível com a qual Kalil está governando a nossa cidade", afirmou, mencionando o atual prefeito belo-horizontino.





Histórico





Cazeca tem direito a 14 segundos em cada um dos dois blocos diários de dez minutos. Na sexta-feira (9), quando a campanha mas emissoras se iniciou, ele alegou, ao Estado de Minas, que o partido não tem cumprido com as promessas acordadas antes do período eleitoral.





O candidato chegou a registrar Boletim de Ocorrência e classificou a atitude do Pros como uma "maneira covarde e deliberada" de tentar retirá-lo da disputa.





Nem todos os 15 candidatos a prefeito tem direito a tempo de rádio e TV. Legislação que entrou em vigor neste ano atrela o direito ao desempenho na eleição anterior.





Por isso, Bruno Engler (PRTB), Cabo Washington Xavier (PMB), Marília Domingues (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU).





A candidatura





Cazeca se aliou ao PTC para a corrida eleitoral. Sua vice é a psiquiatra Paula Gomes.





Em 2017, o empresário tentou ser presidente do Atlético, mas foi derrotado por Sérgio Sette Cámara.